Главный синоптик Петербурга пообещал мороз и снег на выходных
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в городе может произойти очередной "день жестянщика". Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в ближайшее время в европейскую часть России придут морозы и снег.
"Птицы как люди, когда прижимает морозом и снегом, тогда и начинают активно мигрировать — переобуваться. В выходные дни летели активно, до поздней ночи в темноте были слышны пролетающие стаи. Так и у нас, если пройти по городу, видно, что шипованных колес единицы. В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика", в шиномонтаж будет не попасть", — написал специалист.
Он также добавил, что потепление в Петербург может прийти в начале ноября. По данным Gismeteo, в субботу 27 октября температура в городе ночью опустится до минус 3 градусов, днем синоптики обещают до плюс 3. В воскресенье ночью до минус 1, днем до плюс 1 градуса.
Напомним, вторая декада октября в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
Воскресенье, 21 октября, стало самым теплым за последние десять лет. Столбик термометра поднялся до 11-12 градусов тепла.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. Всвязи с этим предлагаем присмотреться к новой коллекции UNIQLO специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Несмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
Фото: @arsnevl
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