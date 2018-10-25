Главный синоптик Петербурга пообещал мороз и снег на выходных

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в городе может произойти очередной "день жестянщика". Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в ближайшее время в европейскую часть России придут морозы и снег.

"Птицы как люди, когда прижимает морозом и снегом, тогда и начинают активно мигрировать — переобуваться. В выходные дни летели активно, до поздней ночи в темноте были слышны пролетающие стаи. Так и у нас, если пройти по городу, видно, что шипованных колес единицы. В выходные дни, когда может произойти очередной "день жестянщика", в шиномонтаж будет не попасть", — написал специалист.

Он также добавил, что потепление в Петербург может прийти в начале ноября. По данным Gismeteo, в субботу 27 октября температура в городе ночью опустится до минус 3 градусов, днем синоптики обещают до плюс 3. В воскресенье ночью до минус 1, днем до плюс 1 градуса.

Напомним, вторая декада октября в Петербурге стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.