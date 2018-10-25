«Яндекс» запускает свой каршеринг в Петербурге

Компания «Яндекс» запустила свой каршеринг «Яндекс.Драйв» в Петербурге. Сам сервис начнет работать в декабре, но зарегистрироваться водители могут уже с 25 октября.

Планируется, что в автомобильный парк компании войдут 750 машин, среди которых Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3.

Регистрация доступна через мобильное приложение «Яндекс.Драйв». Тарифы рассчитываются с учетом ситуации на дорогах и высокого или низкого спроса ( как и в «Яндекс.Такси»). Стоимость одной минуты аренды будет начинаться от пяти рублей. Алгоритмы сами будут вычислять, каким автомобилям необходимо заправить топливо и направлять к ним специалистов, так что водителям этим заниматься не придется.

Напомним, в начале октября в Петербурге запустили сервис проката самокатов. Первые пять стоек Samocat Sharing, рассчитанные на 12 самокатов (10 для аренды и два пустых парковочных места) появились у Эрмитажа, Марсова поля, а также станций метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь».