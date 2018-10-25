Стало известно, где построят второй выход из станции «Василеостровская»
Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» построят на 11-й линии между домами 34 и 40, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на проект планировки территории, подготовленный ЗАО «Институт «Трансэкопроект».
В зоне строительства будущего вестибюля находится несколько памятников архитектуры — это дома 30-31 на 10-й линии, где ранее располагались Высшие женские курсы, а также дом Заварзиных (11-я линия, 34-47) и дом Бенигсена (12-я линия ВО, 31-35). Планируется, что за сутки второй вестибюль «Василеостровской» сможет пропускать до 57 тысяч пассажиров. В нем разместят четыре нитки эскалаторов, он уйдет под землю почти на 56 метров.
Напомним, ранее стало известно, где появится второй выход станции метро «Приморская». В мае, специально к ЧМ в Петербурге открыли новые станции: «Беговую» и «Новокрестовскую». Обе они являются станциями мелкого заложения, имеют четыре яруса, соединенные между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения.
12 июля на станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Онитакже обратили внимание на полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины». Напомним, 18 июля «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились ремонтные работы. Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены. В сентябре пассажиры заметили, что на станции начала обваливаться плитка.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.