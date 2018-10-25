Стало известно, где построят второй выход из станции «Василеостровская»

Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» построят на 11-й линии между домами 34 и 40, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на проект планировки территории, подготовленный ЗАО «Институт «Трансэкопроект».

В зоне строительства будущего вестибюля находится несколько памятников архитектуры — это дома 30-31 на 10-й линии, где ранее располагались Высшие женские курсы, а также дом Заварзиных (11-я линия, 34-47) и дом Бенигсена (12-я линия ВО, 31-35). Планируется, что за сутки второй вестибюль «Василеостровской» сможет пропускать до 57 тысяч пассажиров. В нем разместят четыре нитки эскалаторов, он уйдет под землю почти на 56 метров.

Напомним, ранее стало известно, где появится второй выход станции метро «Приморская». В мае, специально к ЧМ в Петербурге открыли новые станции: «Беговую» и «Новокрестовскую». Обе они являются станциями мелкого заложения, имеют четыре яруса, соединенные между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения.