Уикенд в Петербурге с 25 по 28 октября
Выставка фото Дэвида Боуи, концерт Монеточки, а также фильмы «Лоро» и «Человек, который удивил всех» в прокате – как весело провести эти выходные в городе.
24-1 октября-ноября
кинолофт «Москва»
С 24 октября в Петербурге проходит единственный в России фестиваль фильмов ЛГБТ-тематики «Бок о Бок». Программа в этом году очень сильная – от дебюта Руперта Эверетта об Оскаре Уайльде (актер представит фильм лично!) до чилийского победителя «Оскара» прошлого года «Фантастическая женщина». Подробнее читайте в нашем гиде.
до 29 октября
До 29 октября в Петербурге можно увидеть постановки в рамках третьего Форума независимого театра «Площадка vol.3». В программе – спектакль про Siri, постановка-игра «Questioning/ Кто ты?» и многое другое. Подробнее здесь.
с 25 октября
Гротескный байопик экс-премьера Берлускони Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохи гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая. В роли Сильвио – Тони Сервилло.
с 25 октября
Лента семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявшая Россию на минувшем Венецианском кинофестивале. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, чтобы обмануть смерть, решает сменить пол.
с 25 октября
Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Девушка, считавшая себя круглой сиротой, узнает, что ее отец жив.
с 25 октября
Для съемок фантастического триллера с Киану Ривзом специально была построена модель научной лаборатории. Вся семья гениального ученого погибает в автокатастрофе. Биолог возвращает их к жизни, но это не нравится правительству – на воскресших начинается охота.
с 25 октября
Российская комедия про необычных супергероев: сверхспособности неожиданно достаются 20-летним тусовщикам. Математику, Мажору, Рокеру, Стерве, Психу, Блондинке и Неудачнице предстоит спасти мир от апокалипсиса.
с 25 октября
Картина ученика Александра Сокурова Владимира Битокова поделила приз за «Лучший дебют» на «Кинотавре» с «Кислотой» Александра Горчилина. Живущий в городе младший сын возвращается в небольшое село, чтобы помочь братьям-лесорубам и получившему травму отцу.
с 25 октября
Проект «Синематека» журнала «Искусство кино» возвращает на большой экран культовую картину Андрея Тарковского. В кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма.
25-28 октября
киноцентр «Родина»
С 25 по 28 октября в киноцентр «Родина» уже в 15-ый раз пройдет Фестиваль немецкого кино. На смотре покажут фильмы Кристиана Петцольда, Томаса Штубера, Вима Вендерса, Вернера Херцога и других режиссеров. Все картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
25 октября
19:00
Главный штаб (у Книжного магазина)
Урбанистический маст-рид критик Мария Элькина и автор иллюстраций к изданию архитектор Сергей Чобан представят в Главном штабе Эрмитажа. Подробнее о книге читайте здесь.
25 октября
19:00
«Ленфильм»
Киностудия «Ленфильм» бесплатно покажет в своем кинотеатре фильмы начала и середины ХХ века, каждый из которых был в чем-то первым. Многие из картин считались долгое время утраченными, их искали историки и киноведы, чтобы заново представить публике. Проект стартует 25 октября и продлится до конца года. Так, в четверг среди прочих покажут первый российский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908 года). Чтобы попасть на сеанс, нужно зарегистрироваться. Подробнее о программе здесь.
26-9 октября-декабря
«Ленинград Центр»
В «Ленинград Центре» покажут работы Кустодиева, Серова, Бакста и Кончаловского из частных коллекций. Экспозиция приурочена к 120-летитию возникновения художественного объединения «Мир искусства».
26-28 октября
20:00
«Аврора»
С 26 по 28 октября в «Авроре» на большом экране можно увидеть три культовых фильма ужасов «Суспирию» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански. Все фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами, а представят их киноведы Дмитрий Комм и Михаил Трофименков.
26 октября
20:00
Aurora Concert Hall
Главная инди-поп-сенсация этого года и кавергерл журнала «Собака.ru» Лиза Гырдымова снова выступит в Петербурге. На сцену вместе с Монеточкой выйдет Витя Исаев (ака БЦХ), который стал музыкальным продюсером ее альбома «Раскраски для взрослых».
26-27 октября
ТЮЗ
На Большой сцене ТЮЗа 26 и 27 октября покажут мюзикл «Бедная Лиза» в версии художественного руководителя московского Театра «У Никитских ворот» Марка Розовского. 45 лет назад постановкой именно этой повести Карамзина на сцене БДТ началась карьера режиссера.
26-28 октября
Театр Музыкальной комедии
В Театре Музыкальной комедии мюзикл Коула Портера поставила венгерская команда: режиссер Миклош Габор Кереньи (KERO), художник Тамаш Ракаи, хореограф Виктория Барта. Они же отвечали за «Джекилл & Хайд» и «Граф Монте-Кристо». Действие спектакля происходит в Париже конца XIX века, когда канкан считался неприличным и запрещенным танцем.
27-28 октября
«Павильон» на Новой Голландии
На Новой Голландии в субботу стартует выставка Джеффа Маккормака «Rock’n’roll with me», посвященная путешествию Дэвида Боуи по СССР. Британский фотограф — один из самых близких друзей музыканта и сопровождал его в турах еще и как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. Вход свободный.
27-28 октября
«Порт Севкабель»
В «Порту Севкабель» пройдет первый городской фестиваль осознанного потребления: 27-28 октября на площадке соберутся 100 комиссионных магазинов, антикварных лавок, концептуальных секонд-хендов и recycle-проектов Петербурга. Среди уже подтвержденных участников маркета — «Супершоп» с уцененными вещами от Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Rick Owens и Comme des Garcons, Room Store с винтажной одеждой Acne, Ralph Lauren, Marimekko и Carhartt, Old-baby с брендовыми релизами, собранными со всего мира, и бутик «Комильфо», где Сéline и Proenza Schouler продаются со скидками до 90%. Подробнее о фестивале и что на нем можно купить читайте здесь.
27-28 октября
«Пальма»
В субботу и воскресенье в особняке «Пальма» (переулок Пирогова, 18) пройдет двухдневный фестиваль Jazzman Brass – «духовая» версия известного фестиваля Jazzman. В программе – выступления американского трубача Freddie Hendrix, Dizzy Dutch Duck, Orchestra Beat, Olympic Brass, Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина, московского Brevis Brass Band и группы «Добраночь».
27-28 октября
«Бертгольд Центр»
В субботу и воскресенье во дворе «Бертгольд Центра» пройдет рынок выходного дня. Фермеры Петербурга и Ленобласти привезут домашний сыр, яйца, творог, рыбу, хлеб, овощи, фрукты и зелень. Также обещают лавки с цветами и керамикой и несколько корнеров с едой. В воскресенье в полдень там же проведут бранч за большим коммунальным столом.
27 октября
20:00
«Молодежный театр на Фонтанке»
Художественный руководитель Молодежного театра Семен Спивак поставил пьесу американского драматурга Дона Нигро. По словам режиссера, он никогда еще не ставил настолько сложные произведения. Герои «Звериных историй» – лемминги, утконосы, мыши, бурундуки, кошки и другие животные, которые встречаются на заброшенном пляже.
27 октября
20:00
«Порох»
Инженерный театр АХЕ приготовил театральный сериал, вдохновленный Тибетской книгой мертвых «Бардо Тодол». В него вошли шесть спектаклей. Первым покажут 27 октября «Между двумя. Преддверие».
27 октября
20:00
Aurora Concert Hall
Группа OQJAV в субботу выступит в Aurora Concert Hall c концертом-презентацией нового (и отличного!) альбома «Листики-цветочки». Какие песни в Петербурге слушают сами музыканты – читайте в нашем гиде.
27 октября
20:00
«Космонавт»
Хип-хоперы Шило, Фельдман и Фантомас исполнят в Петербурге треки, вошедшие в новый альбом «ЧБ» («Лоси» и «Чебурашка» будут), а также классические хиты-блокбастеры.
27 октября
23:00
«Kuznya House»
В день открытия выставки фото Дэвида Боуи в «Kuznya House» на Новой Голландии пройдет вечеринка Blitz Kidz. На ней выступит музыкант Расти Иган, экс-барабанщик британской нью-вейв группы Rich Kids. Локальную поддержку окажут критик Артемий Троицкий, переводчик, редактор книги о Дэвиде Боуи Митя Симановский и арт-директор «Кузни» Кирилл Сергеев (ака Kito Jempere). Вход по предварительной регистрации.
28 октября
21:00
киноцентр «Родина»
Первый полнометражный фильм Сэма Мендеса (сразу же завоевавший пять «Оскаров» в 1999 году!) покажут в воскресенье в «Родине». Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами
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