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Уикенд в Петербурге с 25 по 28 октября

Выставка фото Дэвида Боуи, концерт Монеточки, а также фильмы «Лоро» и «Человек, который удивил всех» в прокате – как весело провести эти выходные в городе. 

Пт 26 октября Сб 27 октября Вс 28 октября

 

24-1 октября-ноября

кинолофт «Москва»

Фестиваль «Бок о Бок»

С 24 октября в Петербурге проходит единственный в России фестиваль фильмов ЛГБТ-тематики «Бок о Бок». Программа в этом году очень сильная – от дебюта Руперта Эверетта об Оскаре Уайльде (актер представит фильм лично!) до чилийского победителя «Оскара» прошлого года «Фантастическая женщина». Подробнее читайте в нашем гиде.

до 29 октября

Форум независимого театра «Площадка Vol.3»

До 29 октября в Петербурге можно увидеть постановки в рамках третьего Форума независимого театра «Площадка vol.3». В программе – спектакль про Siri, постановка-игра «Questioning/ Кто ты?» и многое другое. Подробнее здесь.

с 25 октября

Фильм «Лоро» / Loro

Гротескный байопик экс-премьера Берлускони Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохи гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая. В роли Сильвио – Тони Сервилло.

с 25 октября

Фильм «Человек, который удивил всех»

Лента семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявшая Россию на минувшем Венецианском кинофестивале. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, чтобы обмануть смерть, решает сменить пол.

с 25 октября

Фильм «Два билета домой»

Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Девушка, считавшая себя круглой сиротой, узнает, что ее отец жив.

с 25 октября

Фильм «Репродукция» / Replicas

Для съемок фантастического триллера с Киану Ривзом специально была построена модель научной лаборатории. Вся семья гениального ученого погибает в автокатастрофе. Биолог возвращает их к жизни, но это не нравится правительству – на воскресших начинается охота.

с 25 октября

Фильм «Только не они»

Российская комедия про необычных супергероев: сверхспособности неожиданно достаются 20-летним тусовщикам. Математику, Мажору, Рокеру, Стерве, Психу, Блондинке и Неудачнице предстоит спасти мир от апокалипсиса.

с 25 октября

Фильм «Глубокие реки»

Картина ученика Александра Сокурова Владимира Битокова поделила приз за «Лучший дебют» на «Кинотавре» с «Кислотой» Александра Горчилина. Живущий в городе младший сын возвращается в небольшое село, чтобы помочь братьям-лесорубам и получившему травму отцу.

с 25 октября

Фильм «Сталкер»

Проект «Синематека» журнала «Искусство кино» возвращает на большой экран культовую картину Андрея Тарковского. В кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма.

25-28 октября

киноцентр «Родина»

Фестиваль немецкого кино 2018

С 25 по 28 октября в киноцентр «Родина» уже в 15-ый раз пройдет Фестиваль немецкого кино. На смотре покажут фильмы Кристиана Петцольда, Томаса Штубера, Вима Вендерса, Вернера Херцога и других режиссеров. Все картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

25 октября

19:00

Главный штаб (у Книжного магазина)

Презентация книги Марии Элькиной «Архитектура. Как ее понимать»

Урбанистический маст-рид критик Мария Элькина и автор иллюстраций к изданию архитектор Сергей Чобан представят в Главном штабе Эрмитажа. Подробнее о книге читайте здесь.

25 октября

19:00

«Ленфильм»

Бесплатный кинопоказ на «Ленфильме»

Киностудия «Ленфильм» бесплатно покажет в своем кинотеатре фильмы начала и середины ХХ века, каждый из которых был в чем-то первым. Многие из картин считались долгое время утраченными, их искали историки и киноведы, чтобы заново представить публике. Проект стартует 25 октября и продлится до конца года. Так, в четверг среди прочих покажут первый российский игровой фильм «Понизовая вольница» (1908 года). Чтобы попасть на сеанс, нужно зарегистрироваться. Подробнее о программе здесь.

 

26-9 октября-декабря

«Ленинград Центр»

Выставка «Художники «Мира искусства»

В «Ленинград Центре» покажут работы Кустодиева, Серова, Бакста и Кончаловского из частных коллекций. Экспозиция приурочена к 120-летитию возникновения художественного объединения «Мир искусства».

26-28 октября

20:00

«Аврора»

Спецпоказы классических фильмов ужасо

С 26 по 28 октября в «Авроре» на большом экране можно увидеть три культовых фильма ужасов «Суспирию» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански. Все фильмы покажут в оригинале с русскими субтитрами, а представят их киноведы Дмитрий Комм и Михаил Трофименков.

26 октября

20:00

Aurora Concert Hall

Концерт Монеточки

Главная инди-поп-сенсация этого года и кавергерл журнала «Собака.ru» Лиза Гырдымова снова выступит в Петербурге. На сцену вместе с Монеточкой выйдет Витя Исаев (ака БЦХ), который стал музыкальным продюсером ее альбома «Раскраски для взрослых».

26-27 октября

ТЮЗ

Мюзикл «Бедная Лиза»

На Большой сцене ТЮЗа 26 и 27 октября покажут мюзикл «Бедная Лиза» в версии художественного руководителя московского Театра «У Никитских ворот» Марка Розовского. 45 лет назад постановкой именно этой повести Карамзина на сцене БДТ началась карьера режиссера.

26-28 октября

Театр Музыкальной комедии

Мюзикл «Канкан»

В Театре Музыкальной комедии мюзикл Коула Портера поставила венгерская команда: режиссер Миклош Габор Кереньи (KERO), художник Тамаш Ракаи, хореограф Виктория Барта. Они же отвечали за «Джекилл & Хайд» и «Граф Монте-Кристо». Действие спектакля происходит в Париже конца XIX века, когда канкан считался неприличным и запрещенным танцем.

 

27-28 октября

«Павильон» на Новой Голландии

Выставка фото Дэвида Боуи

На Новой Голландии в субботу стартует выставка Джеффа Маккормака «Rock’n’roll with me», посвященная путешествию Дэвида Боуи по СССР. Британский фотограф — один из самых близких друзей музыканта и сопровождал его в турах еще и как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. Вход свободный.

27-28 октября

«Порт Севкабель»

Big Resale Weekend

В «Порту Севкабель» пройдет первый городской фестиваль осознанного потребления: 27-28 октября на площадке соберутся 100 комиссионных магазинов, антикварных лавок, концептуальных секонд-хендов и recycle-проектов Петербурга. Среди уже подтвержденных участников маркета — «Супершоп» с уцененными вещами от Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Rick Owens и Comme des Garcons, Room Store с винтажной одеждой Acne, Ralph Lauren, Marimekko и Carhartt, Old-baby с брендовыми релизами, собранными со всего мира, и бутик «Комильфо», где Сéline и Proenza Schouler продаются со скидками до 90%. Подробнее о фестивале и что на нем можно купить читайте здесь.

27-28 октября

«Пальма»

Фестиваль Jazzman

В субботу и воскресенье в особняке «Пальма» (переулок Пирогова, 18) пройдет двухдневный фестиваль Jazzman Brass – «духовая» версия известного фестиваля Jazzman. В программе – выступления американского трубача Freddie Hendrix, Dizzy Dutch Duck, Orchestra Beat, Olympic Brass, Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина, московского Brevis Brass Band и группы «Добраночь».

27-28 октября

«Бертгольд Центр»

Рынок выходного дня

В субботу и воскресенье во дворе «Бертгольд Центра» пройдет рынок выходного дня. Фермеры Петербурга и Ленобласти привезут домашний сыр, яйца, творог, рыбу, хлеб, овощи, фрукты и зелень. Также обещают лавки с цветами и керамикой и несколько корнеров с едой. В воскресенье в полдень там же проведут бранч за большим коммунальным столом.

27 октября

20:00

«Молодежный театр на Фонтанке»

Спектакль «Звериные истории»

Художественный руководитель Молодежного театра Семен Спивак поставил пьесу американского драматурга Дона Нигро. По словам режиссера, он никогда еще не ставил настолько сложные произведения. Герои «Звериных историй» – лемминги, утконосы, мыши, бурундуки, кошки и другие животные, которые встречаются на заброшенном пляже.

27 октября

20:00

«Порох»

«Между двумя. Преддверие»

Инженерный театр АХЕ приготовил театральный сериал, вдохновленный Тибетской книгой мертвых «Бардо Тодол». В него вошли шесть спектаклей. Первым покажут 27 октября «Между двумя. Преддверие».

27 октября

20:00

Aurora Concert Hall

Концерт группы OQJAV

Группа OQJAV в субботу выступит в Aurora Concert Hall c концертом-презентацией нового (и отличного!) альбома «Листики-цветочки». Какие песни в Петербурге слушают сами музыканты – читайте в нашем гиде.

27 октября

20:00

«Космонавт»

Концерт «Кровостока»

Хип-хоперы Шило, Фельдман и Фантомас исполнят в Петербурге треки, вошедшие в новый альбом «ЧБ» («Лоси» и «Чебурашка» будут), а также классические хиты-блокбастеры.

27 октября

23:00

«Kuznya House»

Вечеринка Blitz Kids Night

В день открытия выставки фото Дэвида Боуи в «Kuznya House» на Новой Голландии пройдет вечеринка Blitz Kidz. На ней выступит музыкант Расти Иган, экс-барабанщик британской нью-вейв группы Rich Kids. Локальную поддержку окажут критик Артемий Троицкий, переводчик, редактор книги о Дэвиде Боуи Митя Симановский и арт-директор «Кузни» Кирилл Сергеев (ака Kito Jempere). Вход по предварительной регистрации.

 

28 октября

21:00

киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Красота по-американски»

Первый полнометражный фильм Сэма Мендеса (сразу же завоевавший пять «Оскаров» в 1999 году!) покажут в воскресенье в «Родине». Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами

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