Уикенд в Петербурге с 25 по 28 октября

27-28 октября «Бертгольд Центр»

Рынок выходного дня



В субботу и воскресенье во дворе «Бертгольд Центра» пройдет рынок выходного дня. Фермеры Петербурга и Ленобласти привезут домашний сыр, яйца, творог, рыбу, хлеб, овощи, фрукты и зелень. Также обещают лавки с цветами и керамикой и несколько корнеров с едой. В воскресенье в полдень там же проведут бранч за большим коммунальным столом.