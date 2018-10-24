Петербургский экскурсовод за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме на Петроградской стороне
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Было
Петербургский экскурсовод Даниил Ягирский за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме 1910 года постройки на Петроградской стороне. В общей сложности работы шли четыре года. Для восстановления исторического облика наняли рабочих и консультировались с архитектором.
Сам Ягирский и члены его семьи восстановили лепнину и витражи, провели малярные работы, очистили старые двери - к слову, изначально их хотели поменять в ЖЭК.
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Стало
«Для чего мы это сделали? Просто потому, что хотим жить в чистой и красивой парадной. При желании можно улучшить мир вокруг себя, главное только захотеть!», — отметил петербуржец.
Фото: @daniel_zog
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