Петербургский экскурсовод за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме на Петроградской стороне

Петербургский экскурсовод Даниил Ягирский за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме 1910 года постройки на Петроградской стороне. В общей сложности работы шли четыре года. Для восстановления исторического облика наняли рабочих и консультировались с архитектором.

Сам Ягирский и члены его семьи восстановили лепнину и витражи, провели малярные работы, очистили старые двери - к слову, изначально их хотели поменять в ЖЭК.