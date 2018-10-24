18+

Петербургский экскурсовод за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме на Петроградской стороне

  • Было

Петербургский экскурсовод Даниил Ягирский за свой счет отремонтировал парадную в историческом доме 1910 года постройки на Петроградской стороне. В общей сложности работы шли четыре года. Для восстановления исторического облика наняли рабочих и консультировались с архитектором. 

Сам Ягирский и члены его семьи восстановили лепнину и витражи, провели малярные работы, очистили старые двери - к слову, изначально их хотели поменять в ЖЭК.

  • Стало

«Для чего мы это сделали? Просто потому, что хотим жить в чистой и красивой парадной. При желании можно улучшить мир вокруг себя, главное только захотеть!», — отметил петербуржец.

Фото: @daniel_zog


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров