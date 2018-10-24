Видео: в Петербурге провели акцию помощи бездомным, используя урны в качестве арт-объектов

Благотворительный Фонд «Пища жизни» совместно с креативным агентством «Декабрист» провел в Петербурге социальную акцию, используя в качестве арт-объектов городские урны, на которых разместили клоши для подачи горячих блюд. Внутри крышек наклеили объявление с контактами для оказания помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации и бездомным.

С приходом холодов эти категории населения испытывают особую нехватку в горячей пище. в

Помочь им может любой желающий, подробности можно узнать здесь. Благотворительный Фонд «Пища жизни» – единственная в России волонтерская неправительственная организация по обеспечению людей питанием в условиях чрезвычайных ситуаций.

Идея: Антон Мохов

Копирайтер: Илья Лебедев

Режиссер: Иван Егоров

Монтаж/цветокоррекция: Виктор Исамухамедов

Звукорежиссер: Александр Глазков

Музыка: Сплин - Вниз головой