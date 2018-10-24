Петербургский корреспондент Алексей Багин вышел в финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

Специальный корреспондент петербургского телеканала «78» Алексей Багин стал единственным представителем города, который вышел в финал XVII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Багин представлен в номинации «Репортер».

В начале февраля Багин провел журналистское расследование: редакцию заинтересовала система распределения квартир для стоящих в очереди льготников Курорного района. В ходе расследования были обнаружены и преданы огласке хитроумные схемы и махинации работников администрации. В течении многих лет отдельные чиновники отодвигали реальных очередников с помощью так называемых «мертвых душ», а подставные люди прописывались в разрушенные бараки, и получали новое комфортное и дорогое жильё в обход очереди.

Легализованные таким образом квартиры продавались на вторичном рынке. После сюжета в программе «Неделя в Петербурге» по признакам мошенничества при распределении квартир для стоящих в очереди льготников Курортного района, было возбуждено уголовное дело. Полиция провела обыски в районной администрации. Уголовное дело квалифицируется по ст. 159 УК РФ (Мошеничество).

По словам журналиста, жанр расследования — пожалуй, единственный способ не просто рассказать о том, что волнует телезрителей, а показать это в действии.