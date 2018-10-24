Петербуржцы заметили выброшенную на помойку партию хлеба, не распроданную в магазине

Очевидцы обнаружили в центре Петербурга выброшенный в мусорный бак хлеб, который не распродали в магазине. Как пишет «Фонтанка», это уже не первый подобный случай в городе. Для многих такой способ утилизации непроданного товара, который еще годится для употребления в пищу, является шоком, особенно учитывая блокадное прошлое города.

«Сотрудниками продовольственного магазина «Пятерочка», что находится на улице Стремянная, в мусорные баки был выброшен хлеб. В городе, перенесшем блокаду... Мы, жители города, возмущены таким кощунственным отношением данной торговой сети к памяти о тяжёлом блокадном времени в угоду своей прибыли», – говорится в письме жительницы Петербурга в редакцию издания.

В марте петербуржцы заметили, что «хлеб выкидывают целыми тележками» в точке на улице Рихарда Зорге.

Согласно федеральному закону №29, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных. Выбрасывание же продуктов может быть способом сократить издержки. Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочные изделия, которые не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от этой практики. Раздавать хлеб нуждающимся, как это делают, например, в Финляндии, продавцы не могут, так как опасаются претензий Роспотребнадзора.

Фото: «Фонтанка»