Смольный попросил петербуржцев оценить уборку улиц этой осенью

Комитет по благоустройству Петербурга предложил горожанам поставить оценку качеству уборки в своём районе. Опрос открыт на сайте комитета.

Ответы жителей являются одним из десяти критериев, которые используются при составлении рейтинга районов по итогам месячника. Среди других критериев – оценка содержания жилищного фонда и культуры производства работ на территории района, оперативность устранения недостатков, число жителей – участников дня благоустройства 20 октября, площадь убранных территорий, объёмы посадок деревьев и кустарников и т. д.

Всего в дне благоустройства, как пишет «Фонтанка», приняли участие 219 тысяч петербуржцев, в том числе более 7 тысяч госслужащих, около 76 тысяч школьников, почти 16 тысяч студентов, 10 тысяч военных, курсантов и кадетов. В этот день в городе высадили более тысячи деревьев и 30 тысяч тюльпанов.

За неделю с 15 по 22 октября с улиц Петербурга было вывезено 3,3 тысячи тонн смёта и 433 тонн мусора. Дорожные предприятия для уборки дорог и тротуаров вывели 5,1 тысячи смен техники, работники ручного труда отработали 8,4 тысячи смен, отчитывается комитет.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает от петербуржцев звонки по вопросам уборки подведомственных территорий по телефону (812) 314-60-13.