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На башне Адмиралтейства уже двое суток не работают часы

Часы на башне Адмиралтейства встали. Стрелки хронометра уже второй день застыли и показывают время 4:25, сообщает «Петербургский дневник»

Это уже не первый подобный случай. Так, 10 июля часы замерли на отметке 8:25, а в мае горожане видели, как стрелки часов останавливались ровно в полдень, а потом быстро пробегали 15-минутные интервалы, набирая потерянное время. 

Часы на башне Адмиралтейства изготовлены фирмой «Фридрих Винтер». Ей же были установлены хронометры на башне Государственной Думы и Николаевском вокзале. В 2012 году в Адмиралтейство переехал Главный штаб ВМФ. А в 2013 году началась реставрация здания.


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