Арт-группа «Явь» создала «первобытное» граффити, которое уничтожит, превратившись в коммунальщиков

На заброшенном здании, расположенном на Павловском шоссе, 40, появилось «первобытное» граффити, стилизованное под пещерные рисунки. Граффити сопровождает надпись «10 000 лет до н.э.». Его авторами стали художники из арт-группы «Явь».

«Мы начинаем масштабный длительный перформанс. Первой нашей работой стали пещерные рисунки. Через какое-то время мы превратимся в коммунальщиков и лично закрасим свою работу. Затем нарисуем новую, и снова ее закрасим. И потом опять, и опять. Мы отразим всю основные этапы развития изобразительного искусства от первобытных времен до наших дней», — рассказали художники «Собака.ru».