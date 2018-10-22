Арт-группа «Явь» создала «первобытное» граффити, которое уничтожит, превратившись в коммунальщиков
На заброшенном здании, расположенном на Павловском шоссе, 40, появилось «первобытное» граффити, стилизованное под пещерные рисунки. Граффити сопровождает надпись «10 000 лет до н.э.». Его авторами стали художники из арт-группы «Явь».
«Мы начинаем масштабный длительный перформанс. Первой нашей работой стали пещерные рисунки. Через какое-то время мы превратимся в коммунальщиков и лично закрасим свою работу. Затем нарисуем новую, и снова ее закрасим. И потом опять, и опять. Мы отразим всю основные этапы развития изобразительного искусства от первобытных времен до наших дней», — рассказали художники «Собака.ru».
В последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым. 10 августа коммунальщики уничтожили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
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