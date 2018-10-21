Появился мобильный гид по ночному Петербургу

Приложение от PR-агенства Fineday и студии интернет-маркетинга «Силуэт» покажет места рядом, предложит список ресторанов на воде, а если вы засиделись и не успеваете с Невского на Ваську, оперативно покажет расписание разводки мостов. Оно оборудовано удобным таймером отсчета оставшегося до разведения времени, чтобы не терять ни минуты.

В приложении даже можно найти подборку заведений, где играют живой джаз, все события на сегодня и караоке, если не успели ни туда, ни сюда. Онлайн гид доступен на iOS и Android.