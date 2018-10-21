В Фрунзенском районе зафиксирован еще один случай разлития ртути
Поздним вечером 20 октября из дома номер 31 на Курской улице Фрунзенского района Петербурга с острым отравлением ядом госпитализировали 18-летнего молодого человека и 61-летнего мужчину. Как сообщает «Фонтанка», еще семерых жильцов коммуналки отправили в маневренный фонд.
Пресс-служба МЧС поясняет, что отравление парами произошло вследствие разбития колбы с опасным металлом. На месте происшествия также нашли восемь штук ртутных выключателей — это приспособление, которое замыкает и размыкает электрическую цепь.
11 октября был зафиксирован первый случай отравления ртутью. ТАСС сообщает о пострадавшем ребенке, принесшим домой бутылку с ядовитым металлом объемом 0,5 литра, масса которой около семи килограмм. По данным прокуратуры, мальчик нашел емкость 28 сентября и принес домой. Каким образом опасная бутылка попала к ребенку неизвестно.
15 октября в Невском районе города с острым отравлением парами госпитализировали двух десятилетних школьников. Как говорят сами пострадавшие, ртуть во двор школы принес одноклассник 28 сентября.
19 октября был зафиксирован случай отравления ртутью в Веселом Поселке. Как сообщает «Фонтанка», это шестой случай за три недели. Ученицу 4-го класса госпитализировали в больницу. Девочка рассказала, что с тяжелым металлом ее познакомил одноклассник, который 27 сентября принес его во двор школы №339 на улице Дыбенко. Предполагалось, что он нашел яд на скейтбордной площадке неподалеку от школы. Сообщается, что после проверки ГУП «Экострой» зафиксировал превышение предельно допустимой нормы загрязнения от полутора до 90 раз. Площадку демонтировали. По делу ведется проверка районной и природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга. Ранее в этом же поселке ребенок пришел домой с коробкой ртути. В ней находилось около 3,5 килограммов вредоносного вещества.
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