В Фрунзенском районе зафиксирован еще один случай разлития ртути

Пресс-служба МЧС поясняет, что отравление парами произошло вследствие разбития колбы с опасным металлом. На месте происшествия также нашли восемь штук ртутных выключателей — это приспособление, которое замыкает и размыкает электрическую цепь.

11 октября был зафиксирован первый случай отравления ртутью. ТАСС сообщает о пострадавшем ребенке, принесшим домой бутылку с ядовитым металлом объемом 0,5 литра, масса которой около семи килограмм. По данным прокуратуры, мальчик нашел емкость 28 сентября и принес домой. Каким образом опасная бутылка попала к ребенку неизвестно.

15 октября в Невском районе города с острым отравлением парами госпитализировали двух десятилетних школьников. Как говорят сами пострадавшие, ртуть во двор школы принес одноклассник 28 сентября.