На ремонт городской теплосети выделят 1,5 млрд рублей

Корпорация «Газпром» совместно со Смольным договорились о предоставлении ремонтного бюджета на реконструкцию сетевого комплекса и труб «Теплосети». Об этом 20 октября сообщает ресурс «Бумага». В 2019 году на ремонт сетей будет выделено 1.5 млрд рублей. Также сообщается, что за три года проведения работ планируется выделить до 9 млрд рублей.