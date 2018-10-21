На ремонт городской теплосети выделят 1,5 млрд рублей
Корпорация «Газпром» совместно со Смольным договорились о предоставлении ремонтного бюджета на реконструкцию сетевого комплекса и труб «Теплосети». Об этом 20 октября сообщает ресурс «Бумага». В 2019 году на ремонт сетей будет выделено 1.5 млрд рублей. Также сообщается, что за три года проведения работ планируется выделить до 9 млрд рублей.
Напомним, в Петербурге 45 % теплосетей изношены сверх нормы. Об этом зявил глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко в ходе пресс-конференции 2 октября. При этом треть теплосетей находится в эксплуатации более 25 лет.
28 сентября, в первый день отопительного сезона, прорвало трубу с кипятком, который залил подвал антикафе. В результате погибли два 20-летних петербуржца, которые не успели выйти на улицу и сварились заживо. «Теплосеть» выплатит родственникам погибших в затопленном антикафе петербуржцев по 2 млн рублей. Родственникам погибших также выплатят по 25 тысяч рублей на похороны.
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