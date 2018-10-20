Многодетным семьям разрешат выходить в отпуск все очереди

Как сообщает «МК», подобное введение позволит уладить проблему несовпадения отпускных графиков матери и отца. Также появляется возможность брать горящие путевки, которые зачастую намного дешевле обычных.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо соблюсти некоторые требования. О них подробно сообщает «ТЖ»:



— Внеплановый отпуск предоставляется тем семьям, в которых не менее трех детей.



— Возраст каждого ребенка не может превышать 12 лет.



— Необходимо написать заявление по месту работы.



Сообщается, что работодатель не будет иметь право отказать в выдаче внеочередного отпуска, если все требования соблюдены.