Многодетным семьям разрешат выходить в отпуск все очереди
22 октября начнут действовать поправки к трудовому кодексу, принятые Госдумой в конце сентября. В соответствии с ними многодетным родителям дается возможность брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.
Как сообщает «МК», подобное введение позволит уладить проблему несовпадения отпускных графиков матери и отца. Также появляется возможность брать горящие путевки, которые зачастую намного дешевле обычных.
Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо соблюсти некоторые требования. О них подробно сообщает «ТЖ»:
— Внеплановый отпуск предоставляется тем семьям, в которых не менее трех детей.
— Возраст каждого ребенка не может превышать 12 лет.
— Необходимо написать заявление по месту работы.
Сообщается, что работодатель не будет иметь право отказать в выдаче внеочередного отпуска, если все требования соблюдены.
Напомним, в данный момент петербургские туроператоры ждут разрешения отправлять туристов в Египет. Ранее во время переговоров глав Египта и России президент Владимир Путин заявил о возможном возобновлении полетов и отдыхе россиян на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх. Если власти решат этот вопрос в ближайшее время, турагентства смогут восстановить прерванные связи с египетскими коллегами. При этом стоимость путевок будет привязана к курсу доллара. По предварительным расчетам, примерная цена семидневного отдыха будет начинаться от 50 тысяч рублей.
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