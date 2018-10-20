Завершился разбор завалов на месте взрыва Гатчинского пиротехнического завода
Закончились поисковые операции и разор завалов на месте взрыва пиротехнического предприятия в Гатчине. На данный момент организован вывоз мусора, проводятся опросы местных жителей на предмет поврежденного имущества. Об этом сообщает «Фонтанка». Информация поступила от оперативного штаба, организованного властями Ленобласти на месте происшествия. Также сообщается о возможности выплаты компенсации жителям прилегающих районов, если ущерб их имущества будет зафиксирован.
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Фото: ГУ МЧС России по ЛО
ЧП на одном из крупнейших в России предприятий по производству пиротехнического оборудования произошло 19 октября в районе 16:30 вечера. Сообщается, что завод работал без лицензии. Взрыв разрушил здание склада, под завалами оказались сотрудники. Дальнейшего возгорания не последовало, но очевидцы сообщают, что припаркованные у здания автомобили загорелись, а сам взрыв был похож на детонацию множества фейерверков. На железной дороге от взрыва повредилась контактная сеть, в Гатчине были обесточены 80 домов частного сектора. Как сообщает ТАСС, повреждения получила Лютеранская церковь XVIII века. Кирха Святого апостола Петра была спланирована при Петре III, а построена уже при Павле I в 1800 году. На данный момент по официальным данным известно о четырех погибших. Шестеро человек было госпитализировано, двое остаются в больницах.
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Фото: ГУ МЧС России по ЛО
«Фонтанка» также сообщает о задержании главного инженера АО «Гатчинский завод Авангард». Его подозревают в допуске к рабочим местам повышенной опасности людей, которые не имели лицензию на работу с пиротехникой. Заявление об этом появилось на сайте Следственного управления СК по Ленинградской области. В комитете также отметили, что действия инженера могли привести к нарушению производственных технологий и мер безопасности на предприятии. Так как число погибших вследствие взрыва возросло, дело переквалифицировали по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, на заводе "Авангард" работают более 700 человек, а его производственные площади занимают более 23 тысяч кв.м. Этот завод — крупнейший в России производитель кемпинговой мебели, карнизов для окон и пиротехники.
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