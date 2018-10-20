Завершился разбор завалов на месте взрыва Гатчинского пиротехнического завода

ЧП на одном из крупнейших в России предприятий по производству пиротехнического оборудования произошло 19 октября в районе 16:30 вечера. Сообщается, что завод работал без лицензии. Взрыв разрушил здание склада, под завалами оказались сотрудники. Дальнейшего возгорания не последовало, но очевидцы сообщают, что припаркованные у здания автомобили загорелись, а сам взрыв был похож на детонацию множества фейерверков. На железной дороге от взрыва повредилась контактная сеть, в Гатчине были обесточены 80 домов частного сектора. Как сообщает ТАСС, повреждения получила Лютеранская церковь XVIII века. Кирха Святого апостола Петра была спланирована при Петре III, а построена уже при Павле I в 1800 году. На данный момент по официальным данным известно о четырех погибших. Шестеро человек было госпитализировано, двое остаются в больницах.