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Университет ИТМО поддержал акцию «Розовый октябрь»

В рамках всемирной акции вуз перекрасил в розовый цвет свой самый популярный стикер в Telegram — бюстгальтер. А во вторник, 23 октября, проведет открытую лекцию одного из самых известных онкологов страны Ильи Фоминцева.

По статистике, в России рак груди является самым распространенным онкозаболеванием среди женщин. Информирование и осведомленность людей о регулярной диагностике позволяет снизить процент заболеваемости или обнаружить опухоль на начальной стадии.

Илья Фоминцев, директор фонда профилактики рака «Не напрасно», врач-онколог и популяризатор научной информации об онкозаболеваниях, расскажет петербуржцам, что такое рак молочной железы, кто находится в группе риска, какие методы профилактики эффективны и куда идти в случае чего.

Напомним, год назад в Петербурге начали разрабатывать новые программы диагностики рака. «Собака.ru» также составила список 10 вещей для профилактики рака и поговорила с онкологами о том, почему петербуржцы так часто болеют.


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