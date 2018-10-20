Университет ИТМО поддержал акцию «Розовый октябрь»

Илья Фоминцев, директор фонда профилактики рака «Не напрасно», врач-онколог и популяризатор научной информации об онкозаболеваниях, расскажет петербуржцам, что такое рак молочной железы, кто находится в группе риска, какие методы профилактики эффективны и куда идти в случае чего.