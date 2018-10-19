Петербургский вальдшнеп во время перелета столкнулся с Витебским вокзалом и упал в руки биологу

Обычно представители вальдшнепов ведут скрытный ночной образ жизни, а перелеты совершают по одиночке. «Я бы подарил его одной из школ Петербурга, в класс биологии. Заодно рассказал бы детям про перелетных птиц. Вальдшнепы вообще удивительные, а этот еще и историей» — поделился нашедший птицу кандидат наук и популяризатор знаний о дикой природе.