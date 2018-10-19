МЧС предупреждает о заморозках и гололеде в выходные

МЧС предупреждает о похолодании и гололеде в субботу, 20 октября. В Ленобласти также ожидаются дожди, а ночью температура воздуха опустится ниже нуля. В воскресенье, 21 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов.

При этом порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.