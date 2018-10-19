МЧС предупреждает о заморозках и гололеде в выходные
МЧС предупреждает о похолодании и гололеде в субботу, 20 октября. В Ленобласти также ожидаются дожди, а ночью температура воздуха опустится ниже нуля. В воскресенье, 21 октября, столбик термометра опустится до -2 градусов.
При этом порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.
Напомним, в четверг, 18 октября, в Петербурге установился новый температурный рекорд, который побил предыдущее достижение 100-летней давности. Столбик термометра поднялся выше 16 градусов. Последний раз так тепло было в 1918 году. Беспрецедентно теплые выходные заставили горожан поехать в пригороды и парки, где выстроились огромные очереди на входе. В Павловске зафиксировали исторический рекорд посещаемости — 56 тысяч гостей. Мы собрали подборку ярких кадров о том, как петербуржцы встретили по-настоящему золотую осень.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
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