UPD: На Синопской набережной горит здание «Ростелекома». Эвакуировали около тысячи сотрудников

Утром 19 октября на Синопской набережной загорелось здание «Ростелекома».

Как пишет «Фонтанка», возгорание началось около 10 утра 19 октября. Очевидцы сообщают, что на место прибыли 10 пожарных машин и поисково-спасательный отряд. Дым валит из окна на пятом этаже.

По предварительной информации, из здания на данный момент эвакуировали около тысячи сотрудников.