Петербургские руферы залезли в колесницу арки Главного штаба

Напомним, ранее в Петербурге приняли законопроект, согласно которому вводят штрафы до 200 тысяч рублей для организаторов несанкционированных прогулок по крышам. Эти меры станут первым шагом по борьбе с нелегальным руфингом в Петербурге.

Ранее петербургские руферы показали, как «радикально решают проблему с закрытыми замками», ведущими на крыши, с помощью болгарки. Часть пользователей поблагодарила руферов за то, что они снова открыли проход к крышам, хотя были и те, кто раскритиковал подобный метод — в ответ авторы поста написали, что «охраняют распиливание стволами».