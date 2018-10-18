Петербургские руферы залезли в колесницу арки Главного штаба
Петербургские руферы залезли на крышу Главного штаба. Видео они опубликовали на Youtube-канале Urban Dreams.
Молодые люди позировали со знаменитой колесницей на крыше, параллельно снимая видео на квадрокоптер. Тем не менее, до руферов смогли добраться сотрудники полиции, которые задержали их уже на земле и выписали административные протоколы. Примечательно, что это уже вторая попытка "покорения" крыши здания, которое относится к Министерству обороны. В первом случае руферов задержали военные.
Напомним, ранее в Петербурге приняли законопроект, согласно которому вводят штрафы до 200 тысяч рублей для организаторов несанкционированных прогулок по крышам. Эти меры станут первым шагом по борьбе с нелегальным руфингом в Петербурге.
Ранее петербургские руферы показали, как «радикально решают проблему с закрытыми замками», ведущими на крыши, с помощью болгарки. Часть пользователей поблагодарила руферов за то, что они снова открыли проход к крышам, хотя были и те, кто раскритиковал подобный метод — в ответ авторы поста написали, что «охраняют распиливание стволами».
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