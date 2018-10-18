Петербуржец на «Роллс-Ройсе» со 150 нарушениями ПДД перекрыл улицу в центре города

На Большой Конюшенной, рядом с ДЛТ водитель припарковал свой «Роллс-Ройс», практически перекрыв улицу. Машина оказалась во втором ряду, и другие автомобили и пассажирские автобусы не смогли проехать, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из-за этого в центре образовалась серьезная пробка.

По данным «Фонтанки», темно-синий элитный автомобиль зарегистрирован на 36-летнего петербуржца, у которого за последние три года накопилось около 150 различных нарушений ПДД. Мужчина нарушал правила как на этом «Роллс-Ройсе», так и на «Ауди А5», «Ауди А7» и «Мерседесе Е 230», принадлежащих ему.

Издание также опубликовало фотографии машины, «чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к факту нарушения».