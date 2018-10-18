В четверг, 18 октября, в Петербурге установился новый температурный рекорд, который побил предыдущее достижение 100-летней давности. Столбик термометра поднялся выше 16 градусов. Последний раз так тепло было в 1918 году, написал на своей странице в Facebook главный синоптик Александр Колесов.

В этот день 100 лет назад в городе было 15,2 градусов тепла. Напомним, беспрецедентно теплые выходные заставили горожан поехать в пригороды и парки, где выстроились огромные очереди на входе. В Павловске зафиксировали исторический рекорд посещаемости — 56 тысяч гостей. Мы собрали подборку ярких кадров о том, как петербуржцы встретили по-настоящему золотую осень.