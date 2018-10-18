В Петербурге откроют филиал музея-заповедника «Кижи»

На улице Глинки, 2 в следующем году откроют петербургский филиал музея-заповедника «Кижи». Сейчас здание по этому адресу занимает Петербургская консерватория и Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).

На экспозиции петербуржцев познакомят с особенностями деревянного зодчества, его связями с культурой и бытом. Как рассказали организаторы, после посещения музея, у гостей «должно появиться желание поехать в Кижи». Помимо этого на месте можно будет приобрести туры в музей-заповедник в Карелию.

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 5 октября в Государевом бастионе Петропавловской крепости открылся первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх». В нем представления история развития декоративной керамики в архитектуре и убранстве интерьера XVIII — начала ХХ века. Основу выставки составляют предметы из фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также отдельные предметы, предоставленные Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф», Усадьбой Кусково XVIII века, Орехово-Зуевским городским историко-краеведческим музеем и другими институциями.