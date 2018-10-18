В петербургском метрополитене рассказали, зачем нужны двери на стенах тоннелей

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» рассказали, зачем нужны двери на стенах тоннелей. Часто можно услышать версию, что за дверями хранят запасы тушенки на случай войны. Это не так.

За ними расположены провода, которые идут по тоннелям. Дверь расположены таким образом, что кабель, который проходит за архитектурн­ой отделкой станций, можно было заменить или восстановить при повреждении с минимальными потерями для внешнего вида стен. Провода, как правило, нужны для освещения или связи - как с дежурными по станциям, так и мобильной.