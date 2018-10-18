На Малой Конюшенной отреставрируют старинный метеопавильон «Часы Лансере»

В Петербурге отреставрируют старинный барометр, расположенный на Малой Конюшенной. Метеопавильон также известен под названием «Часы Лансере».

Реставрацию планируют завершить 20 апреля 2019 года. До этого времени метеорологический павильон будет закрыт временным ограждением и строительными лесами, на которые власти города уже выдали разрешение.

Устройство, спроектированное архитектором Николасом Лансере, появилось в 1914 году. В павильоне находился барометр, гигрометр, термометр термограф, барограф и электрические часы фирмы Эриксона. Внутри также висели таблички-шпаргалки с описанием и инструкцией к метеорологическим приборам.