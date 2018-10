Уикенд в Петербурге с 18 по 21 октября

20 октября 23:00 «Кузня»

Вечеринка с участием Lovebirds



В «Кузне» в субботу вживую выступит немец Lovebirds — вокалистами будут Stee Dawns (Австралия), Minako (Япония), Kuznya Band Кирилла Сергеева и сам диджей. Они исполнят хиты последних десяти лет: Want You In My Soul, Icarus, Delusions и другие.