Уикенд в Петербурге с 18 по 21 октября
Выставка культовой Энни Лейбовиц, петербургская версия балетного фестиваля Context, концерт группировки «Ленинград», а также режиссерский дебют актера Пола Дано «Дикая жизнь» – как провести эти выходные в городе.
16-23 октября
«Аврора»
До 23 октября в кинотеатре «Аврора» проходит масштабный фестиваль американского кино Amfest. На нем покажут новые инди-фильмы — ромком с Роуз Бирн и Итаном Хоуком «Голая Джульетта», драму «Не оставляй следов» и многие другие. Полная программа здесь.
17-21 октября-января
Главный штаб Эрмитажа
Со среды в Главном штабе Эрмитажа стартует временная экспозиция фотографий Энни Лейбовиц, автора культовых портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять снимков (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея.
17-2 октября-декабря
«Росфото»
Художницы Сара Купер и Нина Горфер работают под брендом Cooper & Gorfer с 2006 года. Основное внимание в их работах приковано к положению женщины в культуре коренных народов Северной Европы: в Исландии, на Фарерских островах и в Гренландии. Они создают уникальные портреты, используя технику фотоколлажа. На выставке в «Росфото» покажут две серии работ художниц – «Смещения» и «Дневники погоды».
17-10 октября-ноября
галерея «Artfice»
Лидер группы «Пикник» представит в галерее «Artefice» (Петроградская набережная, 22) выставку «Живопись. Графика. Роботы». В экспозиции – более 80 полотен и рисунков. Кроме того, зрителям покажут сценические декорации культовой рок-группы.
18-14 октября-января
Корпус Бенуа Русского музея
В Русском музее с 18 октября стартует выставка «Карл Маркс навсегда». На ней покажут живопись и скульптуры, изображающие немецкого философа и идеолога социализма. При этом в экспозиции как его канонические образы, так и переосмысленные современными художниками. Выставка посвящена 200-летию Маркса.
с 18 октября
Жизнеутверждающая комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она выступала на самых известных оперных сценах мира.
с 18 октября
Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей и крушение мифа о семейном счастье в этой камерной драме показано глазами сына-подростка.
с 18 октября
Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. Экс-мафиози Рой Кэди (Бен Фостер), сбежав от босса, встречает юную проститутку (Эль Фаннинг).
с 18 октября
Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля за «Сына Саула» Ласло Немеша. Накануне Первой мировой Ирис Лейтер приезжает в Будапешт, чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям.
с 18 октября
Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет Дмитрий (Владимир Мишуков) проживает практически идентичную историю с тремя разными юными девушками.
с 18 октября
В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и многих других теперь можно увидеть в кинотеатрах.
18-21 октября
Главный штаб Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа с 18 по 21 октября пройдет ежегодный семейный фестиваль «Краски детства». Его тема на этот раз — «Принцессы, рыцари и немного драконов». В творческих мастерских можно будет научиться делать оригами и вступить в коллаборацию с известными петербургскими художниками Дмитрием Шагиным и Николаем Копейкиным.
18-14 октября-апреля
Музей истории Петербурга
Музей истории Петербурга покажет лучшие изображения Рима из своей богатой коллекции, том числе работы Джованни Баттиста Пиранези и Антуана Дегоде. Всего – около тысячи планов, чертежей, гравюр, литографий, фотографий и открыток разных периодов.
18 октября
19:30
«Порядок слов»
Один из лучших кинокритиков страны Михаил Трофименков в четверг презентует в книжном магазине «Порядок слов» свою новую книгу «Кадры и кадавры» – летопись ХХ века.
18 октября
18:00
«Грибоедов»
В честь 22-летия клуба «Грибоедов» в четверг там пройдет вечеринка масштабная вечеринка. Среди ее участников – группы «2ва самолета», «Препинаки», «С.О.К.», диджеи Thumbler, Pugo и многие другие. В репертуар вошли песни «Машины Времени» и сольных программ ее лидера.
18 октября
2019:00
«Колизей»
В четверг в концертном зале «Колизей» на Невском, 100, Андрей Макаревич выступит в Петербурге с джазовым проектом Yo5. В их репертуаре как каверы на песни «Машины Времени», так и на сольные треки фронтмена.
18 октября
20:00
Social Club
В Social Club 18 октября пройдет встреча с писателем и главным художником БДТ Эдуардом Кочергиным. На вечере он расскажет, о чем его новые книги и спектакли, а также как в 81 год не потерять критичности мышления.
19-16 октября-декабря
KGallery
Творчество ученика Врубеля Виктора Замирайло долгое время находилось в забвении. KGallery исправит эту досадную оплошность масштабной экспозицией, приуроченной к 150-летию художника. На выставке покажут его картины, акварели и книжную графику.
19-20 октября
Хайлайты петербургской версии фестиваля Дианы Вишневой – выступление Национального балета Канады на второй сцене Мариинки (19 октября) и новые работы хореографов Владимира Варнавы, Константина Кейхеля, Лилии Бурдинской, Константина Семенова и Ольги Васильевой на Новой сцене Александринского театра (20 октября).
19 октября
19:00
стадион «Санкт-Петербург»
Группировка «Ленинград» во главе с героем октябрьской обложки «Собака.ru» Сергеем Шнуровым соберет стадион на Крестовском острове. Построенная специально для мундиаля «Санкт-Петербург – Арена» впервые станет площадкой для сольного концерта.
19 октября
20:00
«Ленинград Центр»
В пятницу в «Ленинград Центре» пройдет премьерный показ семейного фильма «Как прогулять школу с пользой». В центре сюжета – мальчик Поль, который должен узнать, как жить по правилам реального мира и по лесным законам. Картину представят звезда ленты «1+1» Франсуа Клюзе и кинокритик Михаил Трофименков.
19-20 октября
20:00
Музея Шаляпина
В пятницу и субботу «Театро Ди Капуа» покажет на сцене Музея Шаляпина премьеру моноспектакля «Репортаж с петлей на шее». Постановка основана на интервью журналиста Вадима Речкалова и произведениях Борхеса, Фучика, Пушкина и многих других. Главную (и единственную) роль играет блистательная Илона Маркарова.
19 октября
23:59
«КПД»
Культовый диджей Лена Попова устроит вечеринку в честь дня своего рождения в клубе «КПД». Поздравлять именинницу будут представители всех важных формаций города El от Roots United, Петр из Tekstil Music, Иван Логос от m_division и Слон от UE.
20-11 октября-ноября
Музей Анны Ахматовой
Режиссер Яна Тумина и творческая мануфактура П.Т.Х. решили воплотить формулу Шекспира: «Весь мир театр, а люди в нем актеры». Действие в духе Гамлета будет разворачиваться для каждого отдельного посетителя специального пространства в Музее Анны Ахматовой.
20 октября
20:00
«Родина»
Культовую картину Бернардо Бертолуччи, сделавшую звездами Луи Гарреля и Еву Грин, снова покажут на большом экране в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами.
20 октября
23:00
«Кузня»
В «Кузне» в субботу вживую выступит немец Lovebirds — вокалистами будут Stee Dawns (Австралия), Minako (Япония), Kuznya Band Кирилла Сергеева и сам диджей. Они исполнят хиты последних десяти лет: Want You In My Soul, Icarus, Delusions и другие.
21, 23 октября
19:00
Новая сцена Александринского театра
Режиссер Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса, уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова. В Александринке он поставил пьесу драматурга Кирилла Фокина о Пелопоннесской войне.
21 октября
19:00
«Mosaique»
В воскресенье в клубе «Mosaique» выступит обосновавшийся в Праге петербургский продюсер Quok. Он презентует новый лонгплей «Krov». Собранные на концерте средства будут перечислены в пользу фонда помощи бездомным людям «Ночлежка».
21 октября
19:30
«Дом кино»
За неделю до старта проката в Петербурге покажут фильм «Человек, который удивил всех» режиссерских дуэта Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. В этому году картина участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. По сюжету сибирский егерь (Евгений Цыганов), чтобы обмануть смерть, хочет сменить пол. Представит ленту съемочная группа.
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