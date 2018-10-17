18+

Уикенд в Петербурге с 18 по 21 октября

Выставка культовой Энни Лейбовиц, петербургская версия балетного фестиваля Context, концерт группировки «Ленинград», а также режиссерский дебют актера Пола Дано «Дикая жизнь» – как провести эти выходные в городе.

Пт 19 октября Сб 20 октября Сб 21 октября

 

16-23 октября

«Аврора»

Фестиваль Amfest

До 23 октября в кинотеатре «Аврора» проходит масштабный фестиваль американского кино Amfest. На нем покажут новые инди-фильмы — ромком с Роуз Бирн и Итаном Хоуком «Голая Джульетта», драму «Не оставляй следов» и многие другие. Полная программа здесь.

17-21 октября-января

Главный штаб Эрмитажа

Выставка фотографий Энни Лейбовиц

Со среды в Главном штабе Эрмитажа стартует временная экспозиция фотографий Энни Лейбовиц, автора культовых портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять снимков (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея.

17-2 октября-декабря

«Росфото»

Выставка Cooper & Gorfer

Художницы Сара Купер и Нина Горфер работают под брендом Cooper & Gorfer с 2006 года. Основное внимание в их работах приковано к положению женщины в культуре коренных народов Северной Европы: в Исландии, на Фарерских островах и в Гренландии. Они создают уникальные портреты, используя технику фотоколлажа. На выставке в «Росфото» покажут две серии работ художниц – «Смещения» и «Дневники погоды».

17-10 октября-ноября

галерея «Artfice»

Выставка Эдмунда Шклярского

Лидер группы «Пикник» представит в галерее «Artefice» (Петроградская набережная, 22) выставку «Живопись. Графика. Роботы». В экспозиции – более 80 полотен и рисунков. Кроме того, зрителям покажут сценические декорации культовой рок-группы.

18-14 октября-января

Корпус Бенуа Русского музея

Выставка «Карл Маркс навсегда»

В Русском музее с 18 октября стартует выставка «Карл Маркс навсегда». На ней покажут живопись и скульптуры, изображающие немецкого философа и идеолога социализма. При этом в экспозиции как его канонические образы, так и переосмысленные современными художниками. Выставка посвящена 200-летию Маркса.

с 18 октября

Фильм «Примадонна» / Florence Foster Jenkins

Жизнеутверждающая комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она выступала на самых известных оперных сценах мира.

с 18 октября

Фильм «Дикая жизнь» / Wildlife

Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей и крушение мифа о семейном счастье в этой камерной драме показано глазами сына-подростка.

с 18 октября

Фильм «Галвестон» / Galveston

Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. Экс-мафиози Рой Кэди (Бен Фостер), сбежав от босса, встречает юную проститутку (Эль Фаннинг).

с 18 октября

Фильм «Закат» / Napszállta

Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля за «Сына Саула» Ласло Немеша. Накануне Первой мировой Ирис Лейтер приезжает в Будапешт, чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям.

с 18 октября

Фильм «Слоны могут играть в футбол»

Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет Дмитрий (Владимир Мишуков) проживает практически идентичную историю с тремя разными юными девушками.

с 18 октября

Киноальманах «Русское Краткое. Выпуск 1»

В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и многих других теперь можно увидеть в кинотеатрах.

18-21 октября

Главный штаб Эрмитажа

Фестиваль «Краски детства»

В Главном штабе Эрмитажа с 18 по 21 октября пройдет ежегодный семейный фестиваль «Краски детства». Его тема на этот раз — «Принцессы, рыцари и немного драконов». В творческих мастерских можно будет научиться делать оригами и вступить в коллаборацию с известными петербургскими художниками Дмитрием Шагиным и Николаем Копейкиным.

18-14 октября-апреля

Музей истории Петербурга

Выставка Ricordo di Roma («Память о Риме»)

Музей истории Петербурга покажет лучшие изображения Рима из своей богатой коллекции, том числе работы Джованни Баттиста Пиранези и Антуана Дегоде. Всего – около тысячи планов, чертежей, гравюр, литографий, фотографий и открыток разных периодов.

18 октября

19:30

«Порядок слов»

Презентация книги Михаила Трофименкова

Один из лучших кинокритиков страны Михаил Трофименков в четверг презентует в книжном магазине «Порядок слов» свою новую книгу «Кадры и кадавры» – летопись ХХ века.

18 октября

18:00

«Грибоедов»

Вечеринка в честь 22-летия клуба «Грибоедов»

В честь 22-летия клуба «Грибоедов» в четверг там пройдет вечеринка масштабная вечеринка. Среди ее участников – группы «2ва самолета», «Препинаки», «С.О.К.», диджеи Thumbler, Pugo и многие другие. В репертуар вошли песни «Машины Времени» и сольных программ ее лидера.

18 октября

2019:00

«Колизей»

Концерт Андрея Макаревича и Yo5

В четверг в концертном зале «Колизей» на Невском, 100, Андрей Макаревич выступит в Петербурге с джазовым проектом Yo5. В их репертуаре как каверы на песни «Машины Времени», так и на сольные треки фронтмена.

18 октября

20:00

Social Club

Творческий вечер Эдуарда Кочергина

В Social Club 18 октября пройдет встреча с писателем и главным художником БДТ Эдуардом Кочергиным. На вечере он расскажет, о чем его новые книги и спектакли, а также как в 81 год не потерять критичности мышления.

 

19-16 октября-декабря

KGallery

Выставка Виктора Замирайло

Творчество ученика Врубеля Виктора Замирайло долгое время находилось в забвении. KGallery исправит эту досадную оплошность масштабной экспозицией, приуроченной к 150-летию художника. На выставке покажут его картины, акварели и книжную графику.

19-20 октября

Фестиваль Context

Хайлайты петербургской версии фестиваля Дианы Вишневой – выступление Национального балета Канады на второй сцене Мариинки (19 октября) и новые работы хореографов Владимира Варнавы, Константина Кейхеля, Лилии Бурдинской, Константина Семенова и Ольги Васильевой на Новой сцене Александринского театра (20 октября).

19 октября

19:00

стадион «Санкт-Петербург»

Концерт «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» во главе с героем октябрьской обложки «Собака.ru» Сергеем Шнуровым соберет стадион на Крестовском острове. Построенная специально для мундиаля «Санкт-Петербург – Арена» впервые станет площадкой для сольного концерта.

19 октября

20:00

«Ленинград Центр»

Премьера фильма «Как прогулять школу с пользой»

В пятницу в «Ленинград Центре» пройдет премьерный показ семейного фильма «Как прогулять школу с пользой». В центре сюжета – мальчик Поль, который должен узнать, как жить по правилам реального мира и по лесным законам. Картину представят звезда ленты «1+1» Франсуа Клюзе и кинокритик Михаил Трофименков.

19-20 октября

20:00

Музея Шаляпина

Премьера моноспектакля «Репортаж с петлей на шее»

В пятницу и субботу «Театро Ди Капуа» покажет на сцене Музея Шаляпина премьеру моноспектакля «Репортаж с петлей на шее». Постановка основана на интервью журналиста Вадима Речкалова и произведениях Борхеса, Фучика, Пушкина и многих других. Главную (и единственную) роль играет блистательная Илона Маркарова.

19 октября

23:59

«КПД»

Вечеринка в честь дня рождения Лены Поповой

Культовый диджей Лена Попова устроит вечеринку в честь дня своего рождения в клубе «КПД». Поздравлять именинницу будут представители всех важных формаций города El от Roots United, Петр из Tekstil Music, Иван Логос от m_division и Слон от UE.

 

20-11 октября-ноября

Музей Анны Ахматовой

Иммерсивная выставка «Гамлет. Аттракцион»

Режиссер Яна Тумина и творческая мануфактура П.Т.Х. решили воплотить формулу Шекспира: «Весь мир театр, а люди в нем актеры». Действие в духе Гамлета будет разворачиваться для каждого отдельного посетителя специального пространства в Музее Анны Ахматовой.

20 октября

20:00

«Родина»

Спецпоказ фильма «Мечтатели»

Культовую картину Бернардо Бертолуччи, сделавшую звездами Луи Гарреля и Еву Грин, снова покажут на большом экране в киноцентре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами.

20 октября

23:00

«Кузня»

Вечеринка с участием Lovebirds

В «Кузне» в субботу вживую выступит немец Lovebirds — вокалистами будут Stee Dawns (Австралия), Minako (Япония), Kuznya Band Кирилла Сергеева и сам диджей. Они исполнят хиты последних десяти лет: Want You In My Soul, Icarus, Delusions и другие.

 

21, 23 октября

19:00

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Демагог»

Режиссер Хуго Эрикссен, ученик Римаса Туминаса, уже успел поработать ассистентом и у своего мастера, и у Юрия Бутусова. В Александринке он поставил пьесу драматурга Кирилла Фокина о Пелопоннесской войне.

21 октября

19:00

«Mosaique»

Презентация альбома Quok

В воскресенье в клубе «Mosaique» выступит обосновавшийся в Праге петербургский продюсер Quok. Он презентует новый лонгплей «Krov». Собранные на концерте средства будут перечислены в пользу фонда помощи бездомным людям «Ночлежка».

21 октября

19:30

«Дом кино»

Премьера фильма «Человек, который удивил всех»

За неделю до старта проката в Петербурге покажут фильм «Человек, который удивил всех» режиссерских дуэта Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. В этому году картина участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. По сюжету сибирский егерь (Евгений Цыганов), чтобы обмануть смерть, хочет сменить пол. Представит ленту съемочная группа.

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