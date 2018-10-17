Уикенд в Петербурге с 18 по 21 октября

17-2 октября-декабря «Росфото»

Выставка Cooper & Gorfer



Художницы Сара Купер и Нина Горфер работают под брендом Cooper & Gorfer с 2006 года. Основное внимание в их работах приковано к положению женщины в культуре коренных народов Северной Европы: в Исландии, на Фарерских островах и в Гренландии. Они создают уникальные портреты, используя технику фотоколлажа. На выставке в «Росфото» покажут две серии работ художниц – «Смещения» и «Дневники погоды».