Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. До открытия башни осталось меньше года
Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Для посетителей небоскреб планируют открыть меньше чем через год.
«Разрешение на ввод – точка в истории строительного периода Лахта Центра. Оно же запускает обратный отсчет до момента открытия комплекса. Не менее года займут окончательные приготовления деловых и общественных пространств операторами и арендаторами: завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству», – пояснили в пресс-службе АО «МФК Лахта Центр».
На протяжении этого срока в башне будут готовить офисы, деловые и общественные пространства, обустраивать помещения, устанавливать оборудование и завершать отделку.
1 сентября Лахта Центр запустил онлайн-трансляцию с высоты 360 метров, откуда открывается головокружительный вид на Петербург. Трансляция доступна на Youtube. Камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители небоскреба.
Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы. Башню введут в эксплуатацию в 2018 году, после чего туда заедет штаб-квартира «Газпрома». Общая площадь небоскреба составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.
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