Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. До открытия башни осталось меньше года

Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Для посетителей небоскреб планируют открыть меньше чем через год.

«Разрешение на ввод – точка в истории строительного периода Лахта Центра. Оно же запускает обратный отсчет до момента открытия комплекса. Не менее года займут окончательные приготовления деловых и общественных пространств операторами и арендаторами: завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству», – пояснили в пресс-службе АО «МФК Лахта Центр».

На протяжении этого срока в башне будут готовить офисы, деловые и общественные пространства, обустраивать помещения, устанавливать оборудование и завершать отделку.