Фоторепортаж: Петербург снова накрыл густой (и очень красивый!) туман!

Утром 17 октября Петербург и Ленобласть снова накрыл густой туман. Видимость не превышала 500−700 метров, ближе к восьми часам атмосферное явление начало рассеиваться.

Горожане публикуют фотографии дымки в соцсетях, отмечая атмосферность и мрачность пейзажей. На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Теплые выходные заставили горожан выйти на улицу. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. С четверга синоптики прогнозируют дожди. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.