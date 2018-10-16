В Павловске за выходные установили абсолютный исторический рекорд по посещаемости
В минувшие выходные в Павловске установили абсолютный рекорд по посещаемости. По подсчетам ГМЗ, за 13-14 октября его посетило 56 тысяч гостей.
Такого в истории музея-заповедника не было никогда. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела информации информации Галину Осинскую, такое количество посетителей оказалось абсолютно неожиданным: даже дополнительные кассы не помогли избежать очередей. «Мы признательны всем, кто проявил терпение и понимание», — добавила она.
Напомним, беспрецедентно теплые выходные заставили горожан поехать в пригороды и парки. Мы собрали подборку ярких кадров о том, как петербуржцы встретили по-настоящему золотую осень.
На прошлой неделе в Петербург пришло настоящее бабье лето, которое оказалось дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода радует горожан уже минимум пять дней. Насмотря на это, город окутал густой туман, фотографии которого петербуржцы выкладывали в соцсети. Теплые выходные заставили горожан выйти на улицу. Ранее синоптики предупредили, что в городе начнет холодать с 16 октября. К середине недели температура опустится до 13 градусов, а в выходные будет не теплее десяти. С четверга синоптики прогнозируют дожди. Помимо этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет первый снег.
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