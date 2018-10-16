В Павловске за выходные установили абсолютный исторический рекорд по посещаемости

В минувшие выходные в Павловске установили абсолютный рекорд по посещаемости. По подсчетам ГМЗ, за 13-14 октября его посетило 56 тысяч гостей.

Такого в истории музея-заповедника не было никогда. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела информации информации Галину Осинскую, такое количество посетителей оказалось абсолютно неожиданным: даже дополнительные кассы не помогли избежать очередей. «Мы признательны всем, кто проявил терпение и понимание», — добавила она.

Напомним, беспрецедентно теплые выходные заставили горожан поехать в пригороды и парки. Мы собрали подборку ярких кадров о том, как петербуржцы встретили по-настоящему золотую осень.