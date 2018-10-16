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В Петербурге завершили прокладку велодорожек на набережной Фонтанки

На набережной реки Фонтанки завершили работы по размещению велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Велодорожки расположены по четной и нечетной сторонам набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта. На сегодняшний день общая протяженность велосипедного маршрута составляет 11,2 км.

Инструкция: как безопасно ездить на велосипеде по Петербургу

Ранее стало известно, что к 2019 году в Петербурге появится еще 44 км велодорожек. Новые маршруты также построят на юге города  — велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.

Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.

В Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива. 


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