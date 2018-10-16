В Петербурге завершили прокладку велодорожек на набережной Фонтанки

Велодорожки расположены по четной и нечетной сторонам набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта. На сегодняшний день общая протяженность велосипедного маршрута составляет 11,2 км.

На набережной реки Фонтанки завершили работы по размещению велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Ранее стало известно, что к 2019 году в Петербурге появится еще 44 км велодорожек. Новые маршруты также построят на юге города — велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.

Полоса вдоль Фонтанки — камень преткновения для велотранспорта. Она регулярно запаркована машинами, а зимой завалена снегом. Активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.