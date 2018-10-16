В Петербурге обрушился фасад доходного дома Веретенникова 1909 года постройки

В свою очередь, председатель ТСЖ «Грибоедова 146» Маргарита Лучина заявила, что рабочие проводили на фасаде «плановые работы» и штукатурка была сбита целенаправленно. «Мы сами сбивали, дому больше 110 лет. Штукатурка, где эркер, была в очень плохом состоянии, там плохая гидроизоляция у балкона плохая была, и вся вода, что стекала с балкона, попадала под штукатурку», — объяснила она.

Доходный дом Веретенникова построили в 1909-1910 годах по проекту Николая Монахова в стиле модерн.

Напомним, ранее на Васильевском острове снесли исторический флигель доходного дома Долгоруковых. За несколько дней до этого Куйбышевский районный суд принял решение в пользу КГИОП, подтвердив законность разрешения на проведение работ. Активисты обжаловали данное решение, после чего суд объявил, что восстановление демонтажных работ невозможно до рассмотрения просьбы горожан.