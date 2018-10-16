В Петербурге обрушился фасад доходного дома Веретенникова 1909 года постройки
В самом центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, 146, обрушилась часть фасада исторического здания — доходного дома Веретенникова.
Куски здания упали на тротуар и проезжую часть. Очевидцы группы «ДТП и ЧП» сообщают, что никто не пострадал.
В свою очередь, председатель ТСЖ «Грибоедова 146» Маргарита Лучина заявила, что рабочие проводили на фасаде «плановые работы» и штукатурка была сбита целенаправленно. «Мы сами сбивали, дому больше 110 лет. Штукатурка, где эркер, была в очень плохом состоянии, там плохая гидроизоляция у балкона плохая была, и вся вода, что стекала с балкона, попадала под штукатурку», — объяснила она.
Доходный дом Веретенникова построили в 1909-1910 годах по проекту Николая Монахова в стиле модерн.
Напомним, ранее на Васильевском острове снесли исторический флигель доходного дома Долгоруковых. За несколько дней до этого Куйбышевский районный суд принял решение в пользу КГИОП, подтвердив законность разрешения на проведение работ. Активисты обжаловали данное решение, после чего суд объявил, что восстановление демонтажных работ невозможно до рассмотрения просьбы горожан.
Фото: "ДТП и ЧП"
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