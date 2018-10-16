Петербургский метрополитен забирает велосипеды горожан, припаркованные у пандусов
Петербуржцы стали чаще жаловаться на пропажу велосипедов около станций метро. Пропадают даже те велосипеды, которые пристегнуты к ограждениям вестибюлей. Как оказалось, их забирают сотрудники городской подземки.
В первую очередь убирают двухколесный транспорт, пристегнутый к перилам пандусов, предназначенных для маломобильных групп граждан, а также любым другим оградам и элементам вестибюлей, которые могут использоваться велосипедистами как парковка. Сотрудники метрополитена объясняют это тем, что велосипеды мешают движению инвалидной коляски, сообщает 78.ru.
Велосипед забирается службой транспортной безопасности на метрополитене на ответственное хранение, для того, чтобы метрополитен не обвинили, что велосипед украли. В подземке возвращают «железного коня» без каких-либо дополнительных санкций если за ним приходят. Тем не менее, в метрополитене заявили, что если подобное явление станет массовым, то, скорее всего, придется ввести соответствующие штрафы.
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