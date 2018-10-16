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Петербургский метрополитен забирает велосипеды горожан, припаркованные у пандусов

Петербуржцы стали чаще жаловаться на пропажу велосипедов около станций метро. Пропадают даже те велосипеды, которые пристегнуты к ограждениям вестибюлей. Как оказалось, их забирают сотрудники городской подземки. 

В первую очередь убирают двухколесный транспорт, пристегнутый к перилам пандусов, предназначенных для маломобильных групп граждан, а также любым другим оградам и элементам вестибюлей, которые могут использоваться велосипедистами как парковка. Сотрудники метрополитена объясняют это тем, что велосипеды мешают движению инвалидной коляски, сообщает 78.ru. 

Инструкция: как безопасно ездить на велосипеде по Петербургу

Велосипед забирается службой транспортной безопасности на метрополитене на ответственное хранение, для того, чтобы метрополитен не обвинили, что велосипед украли. В подземке возвращают «железного коня» без каких-либо дополнительных санкций если за ним приходят. Тем не менее, в метрополитене заявили, что если подобное явление станет массовым, то, скорее всего, придется ввести соответствующие штрафы. 


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