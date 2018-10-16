Петербургский метрополитен забирает велосипеды горожан, припаркованные у пандусов

Петербуржцы стали чаще жаловаться на пропажу велосипедов около станций метро. Пропадают даже те велосипеды, которые пристегнуты к ограждениям вестибюлей. Как оказалось, их забирают сотрудники городской подземки.

В первую очередь убирают двухколесный транспорт, пристегнутый к перилам пандусов, предназначенных для маломобильных групп граждан, а также любым другим оградам и элементам вестибюлей, которые могут использоваться велосипедистами как парковка. Сотрудники метрополитена объясняют это тем, что велосипеды мешают движению инвалидной коляски, сообщает 78.ru.