Вестибюль «Площади Восстания» закроют на два дня из-за ремонта

Вестибюль-1 станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) закроют на два дня из-за капитального ремонта эскалатора. Помимо этого больше двух месяцев вход будут ограничивать по вечерам. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Так, с 19 октября по 29 декабря по рабочим дням с 17.00 до 19.30 вход на станцию ограничат. А 17 и 18 ноября вестибюль вообще будет недоступен для пассажиров.

В первой половине 2020 года начнется реконструкция вестибюля станции. Число эскалаторов увеличат с трех до четырех. Кардинально внешний вид вестибюля менять не будут, за исключением небольшой перепланировки помещений: поменяют двери, полы, а турникеты расставят иначе, чем сейчас.