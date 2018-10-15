В центре Петербурга перекроют движение из-за съемок новой картины Кантемира Балагова

В связи с этим в центре Петербурга в течение недели будут закрывают парковку и движение транспорта:

с 17:00 16 октября до 8:00 17 октября – Кирилловская улица от 8-й Советской улицы до улицы Моисеенко и 10-я Советская улица от Мытнинской улицы до Новгородской улицы;

с 12:00 17 октября до 12:00 18 октября – Английский проспект от площади Тургенева до набережной реки Фонтанки, улица Лабутина от Калинкина переулка до Лермонтовского проспекта, Люблинский переулок, Прядильный переулок, Климов переулок.

С 20:00 20 октября до 8:00 21 октября – набережная реки Фонтанки от Либавского переулка до Дерптского переулка и от площади Репина до Калинкина переулка, Садовая улица от площади Репина до площади Тургенева, площадь Репина, Старо-Петергофский проспект от Рижского проспекта до площади Тургенева, набережная канала Грибоедова от набережной реки Фонтанки до дома 174 и от набережной реки Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова;

с 15:00 21 октября до 7:00 22 октября – Инженерная улица от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовая улица от Замковой улицы до Манежной площади.

Парковка запрещается на следующих участках:

с 13 октября до 17:00 16 октября – Кирилловская улица от 8-й Советской улицы до улицы Моисеенко и на 10-й Советской улице от Мытнинской улицы до Новгородской улицы;

с 9:00 14 октября до 12:00 17 октября – Английский проспект от площади Тургенева до набережной реки Фонтанки, улица Лабутина от Калинкина переулка до Лермонтовского проспекта, Люблинский переулок, Прядильный переулок, набережная реки Фонтанки от Английского проспекта до Прядильного переулка;

с 9:00 18 октября до 20:00 20 октября – набережная реки Фонтанки от Либавского переулка до Дерптского переулка и от площади Репина до Калинкина переулка, Садовая улица от площади Репина до площади Тургенева, площадь Репина, Старо-Петергофский проспект (вдоль дома 2-4) от Рижского проспекта до набережной реки Фонтанки, набережная канала Грибоедова от набережной реки Фонтанки до дома 174 и от набережной реки Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова;

с 6:00 18 октября до 15:00 21 октября и с 7:00 22 октября до 6:00 23 октября – Инженерная улица – крайняя правая полоса вдоль дома 13 по Инженерной в направлении от Кленовой улицы к площади Белинского;

с 6:00 18 октября до 15:00 21 октября – Инженерная улица от Садовой улицы до площади Белинского.