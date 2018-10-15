В Петербурге восстановят трехметровый серп и молот, найденный при реставрации ДК им. Ильича
На Московском проспекте во время работ по ремонту и реставрации фасадов «Дома культуры им. Ильича завода «Электросила» (выявленный объект культурного наследия) КГИОП обнаружил декоративный элемент в виде серпа и молота – конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой.
Как сообщило ведомство «Собака.ru», судя по сохранившейся исторической фотографии, декоративный элемент лицевого фасада здания, был заштукатурен в процессе проведения ремонтных работ еще в советское время.
Длина серпа – почти 3 метра, молота – 2,6 метра, ширина всей конструкции – 2,9 метра. КГИОП решил восстановить декоративный элемент и в ближайшее время будет объявлен конкурс на выполнение работ.
По планам ведомства, работы завершат до конца 2019 года. С 1931 по 1961 годы в здании на Московском проспекте, д. 152, лит. А, находился Дом культуры имени Ильича завода "Электросила". В 1997 году по решению администрации Московского района Санкт-Петербурга ДК имени Ильича был преобразован в Государственное учреждение «Культурно-досуговый центр "Московский"». здание является одним из наиболее ярких образцов архитектуры советского конструктивизма, которое в целом сохранило свой первоначальный облик.
Напомним, в начале октября при реставрации дома Гилмора на Васильевском острове специалисты обнаружили дореволюционную вывеску «Магазинъ В.И. Старожилова».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.