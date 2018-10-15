В Петербурге восстановят трехметровый серп и молот, найденный при реставрации ДК им. Ильича

На Московском проспекте во время работ по ремонту и реставрации фасадов «Дома культуры им. Ильича завода «Электросила» (выявленный объект культурного наследия) КГИОП обнаружил декоративный элемент в виде серпа и молота – конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой.

Как сообщило ведомство «Собака.ru», судя по сохранившейся исторической фотографии, декоративный элемент лицевого фасада здания, был заштукатурен в процессе проведения ремонтных работ еще в советское время.