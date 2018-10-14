Петербуржец раскрыл тайну выброшенных из машины денег

Позже молодой человек сказал, что видео было записано исключительно в развлекательных целях, а деньги были ненастоящими. Автор хотел привлечь внимание в Интернете и проверить реакцию публики.

Он также добавил, что купюры, выброшенные на дорогу, были собраны им сразу же после съёмки ролика.