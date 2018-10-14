Петербуржец раскрыл тайну выброшенных из машины денег
Пользователи сети заметили очередной ролик, на котором видно, как водитель Audi выбрасывает из окна автомобиля двухтысячные купюры.
Позже молодой человек сказал, что видео было записано исключительно в развлекательных целях, а деньги были ненастоящими. Автор хотел привлечь внимание в Интернете и проверить реакцию публики.
Он также добавил, что купюры, выброшенные на дорогу, были собраны им сразу же после съёмки ролика.
Ранее неизвестный в маске выбросил из окна «Бентли» тысячные купюры на Невском проспекте и также выложил это в сеть.
Пользователи соцсетей пишут, что деньги были настоящими. Авторы ролика приехали в центр города на «Бентли». «Наше государство не помогает малоимущим, так что скажите спасибо, что у вас есть я», — написали под видео. Точную сумму, выброшенную из окна автомобиля никто не знает, однако владелец авто говорит, что это «средняя зарплата петербуржца» и ему жаль тех, кто горбатится за эти деньги.
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