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Аэропорт «Пулково» предложили переименовать

Как сообщили в комиссии по молодёжной политике, в Общественную палату внесли предложения по дополнению названия аэропорта «Пулково». Среди вариантов — имена важных в истории России и Петербурга личностей: Петр I, Екатерина II, Александр III, Иосиф Бродский, Бартоломео Растрелли, Александр Пушкин, Сергей Есенин и другие. 

12 октября началась петербургская часть проекта «Великие имена России». По его окончанию будут выбраны имена для 45 аэропортов России. С 22 по 28 октября жители Петербурга смогут предложить варианты имени для «Пулково». Финальное голосование пройдёт с 8 по 30 ноября.

Итоги конкурса подведут 5 декабря.

 


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Комментарии (1)

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  • andrewt 14 окт., 2018
    Фигею с культурной столицы: "Петр I, Екатерина II, Александр III, Иосиф Бродский, Бартоломео Растрелли, Александр Пушкин, Сергей Есенин и другие" странный наборчик для названия аэропорта. Кроме того "предложения по дополнению названия аэропорта «Пулково»".Хах, пулково имени иосифа бродского.

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