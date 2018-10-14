Аэропорт «Пулково» предложили переименовать

Как сообщили в комиссии по молодёжной политике, в Общественную палату внесли предложения по дополнению названия аэропорта «Пулково». Среди вариантов — имена важных в истории России и Петербурга личностей: Петр I, Екатерина II, Александр III, Иосиф Бродский, Бартоломео Растрелли, Александр Пушкин, Сергей Есенин и другие.

12 октября началась петербургская часть проекта «Великие имена России». По его окончанию будут выбраны имена для 45 аэропортов России. С 22 по 28 октября жители Петербурга смогут предложить варианты имени для «Пулково». Финальное голосование пройдёт с 8 по 30 ноября.

Итоги конкурса подведут 5 декабря.