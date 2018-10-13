Ночью на Вантовом мосту будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу

Сегодня ночью дорожные службы перекроют КАД. Для ремонта деформационного шва на Вантовом мосту полностью ограничат движение по внешнему кольцу на три часа: с 2:00 до 5:00.

«Весь транспортный поток будет перенаправлен на съезд с внешнего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро Рыбацкое и Пролетарская, также будет перекрыт заезд на внешнее кольцо КАД с Шлиссельбургского проспекта в сторону Октябрьской набережной», – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт на Вантовом мосту продолжается с 20 августа.