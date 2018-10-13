На Васильевском острове снесли исторический флигель дома Долгоруковых
Как сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), на улице Репина, 31 был возобновлен снос флигеля дома Долгоруковых. Были разрушены остатки лестницы и сводов XVIII века. Градозащитники не поддержали данную инициативу и назвали демонтаж здания незаконным.
В пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина также подтвердили, что объект был полностью снесен. "Выводы сделаем", —прокомментировал случившееся сам чиновник. Албин сравнил руководство института с варварами, а действия служб назвал вандализмом.
За несколько дней до этого Куйбышевский районный суд принял решение в пользу КГИОП, подтвердив законность разрешения на проведение работ. Активисты обжаловали данное решение, после чего суд объявил, что восстановление демонтажных работ невозможно до рассмотрения просьбы горожан.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.