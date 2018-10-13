На Васильевском острове снесли исторический флигель дома Долгоруковых

Как сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), на улице Репина, 31 был возобновлен снос флигеля дома Долгоруковых. Были разрушены остатки лестницы и сводов XVIII века. Градозащитники не поддержали данную инициативу и назвали демонтаж здания незаконным.

В пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина также подтвердили, что объект был полностью снесен. "Выводы сделаем", —прокомментировал случившееся сам чиновник. Албин сравнил руководство института с варварами, а действия служб назвал вандализмом.

За несколько дней до этого Куйбышевский районный суд принял решение в пользу КГИОП, подтвердив законность разрешения на проведение работ. Активисты обжаловали данное решение, после чего суд объявил, что восстановление демонтажных работ невозможно до рассмотрения просьбы горожан.