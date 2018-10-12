Археологи нашли четыре пороховых погреба у Выборгского замка
Археологи из Института истории материальной культуры РАН при раскопках у Выборгского замка нашли четыре пороховых погреба на Южном Бастионе и Крепостном валу Замкового острова.
Помещения находятся на глубине от пяти до восьми метров. Из-под земли археологи достали ядра, фрагменты пуль, мушкетов, стрел, предметы кухонной утвари и монеты.
Найденные комнаты могут включить в реестр памятников истории и культуры. Артефакты передадут Выборгскому музею-заповеднику, а предметы выставят в музейных залах. В дальнейшем находки станут экспонатами местного музея.
В начале сентября в Выборгском замке археологи при раскопках нашли средневековый кирпич, представляющий собой игровое поле для настольной логической игры. Находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе. Примечательно и то, что игра сделана не из привычного для подобных вещей дерева, а из кирпича.
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