Кокорина убрали с баннера «Зенита» в аэропорту Пулково

Напомним, 11 октября нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева арестовали и направили в СИЗО до 8 декабря. Решение вынес Тверской суд Москвы вечером 11 октября.

8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.