Кокорина убрали с баннера «Зенита» в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково заменили баннер «Зенит» с надписью «Вместе смело!», на котором был изображен футболист Александр Кокорин. Теперь вместо него на плакате изображен новый капитан сборной России занял Артем Дзюба, сообщает 78.ru.
Новая версия баннера теперь выглядит так:
«Зенит» оперативно поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково.— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 12 октября 2018 г.
Футболок с фамилией Кокорина в магазине сейчас нет: https://t.co/ZCSb3g7eQS pic.twitter.com/rzBIt9zKje
Ранее из интернет-магазина петербургского ФК убрали футболки с фамилией Кокорина, но позже их вернули в ассортимент с обещанием направлять все средства от продажи в детские дома города. По неподтвержденной информации «Фонтанки», сине-бело-голубые не будут разрывать с футболистом контракт, пока он не получит реальный тюремный срок.
Напомним, 11 октября нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева арестовали и направили в СИЗО до 8 декабря. Решение вынес Тверской суд Москвы вечером 11 октября.
8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.
Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.
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