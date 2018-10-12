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В Петербурге построят более 500 новых остановок

В Петербурге построят и оборудуют 566 остановок общественного транспорта. Об этом в пятницу, 12 октября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комитет по транспорту подготовил документ планирования, определяющий список работ для оснащения города остановками.

Что стало с «умными» остановками в Петербурге?

 

Как сообщили в комитете, количество остановок (566) покрывает нынешнюю потребность города и транспортных компаний. Таким образом в Петербурге построят посадочные площадки по 95 адреса,  52 — площадки и пешеходный переход, и еще по 419 адресам выполнят проектирование и строительство с учетом карманов для заезда.

К середине 2020 года в городе должны построить как минимум 306 остановок из этого списка. Сроки строительства в Смольном решили сократить: срок проектно-изыскательских работ должен составить 180 дней, а строительство должно длиться от 90 до 160 дней.


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