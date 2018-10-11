Совет по культурному наследию отказался от строительства нового корпуса Музея Достоевского
Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга принял решение не расширять Музей Достоевского. Об этом вице-губернатор Игорь Албин попросил экспертов на очередном заседании. Чиновник предложил воздержаться от принятия окончательного решения ввиду возникших сомнений. По мнению вице-губернатора, фасад нового корпуса может «шокировать» своим видом жителей.
«Федор Михайлович проживал в Петербурге в 19 домах. Мы готовы передавать памятники истории и архитектуры за символическую плату», — также предложил Албин представителям музея.
Напомним, Петербург будет праздновать 200-летие великого писателя 11 ноября 2021 года. Новое здание музея Достоевского расположится западнее дома 9/27 в Кузнечном переулке и будет примыкать к уже существующему музею.
Ранее стало известно, что по планам второй корпус площадью более 2 тыс. кв. метров будет состоять из пяти этажей, в нем разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад.
Против концепции расширения выступили градозащитники. Они высказались за то, чтобы вместо строительства нового здания был восстановлен дом XIX века, стоящий рядом с музеем. Концепция уже получила одобрение в Совете по архитектурному и историческому наследию петербургского Союза архитекторов. Следующий этап согласований — Совет по культурному наследию.
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