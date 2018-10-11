Совет по культурному наследию отказался от строительства нового корпуса Музея Достоевского

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга принял решение не расширять Музей Достоевского. Об этом вице-губернатор Игорь Албин попросил экспертов на очередном заседании. Чиновник предложил воздержаться от принятия окончательного решения ввиду возникших сомнений. По мнению вице-губернатора, фасад нового корпуса может «шокировать» своим видом жителей.

«Федор Михайлович проживал в Петербурге в 19 домах. Мы готовы передавать памятники истории и архитектуры за символическую плату», — также предложил Албин представителям музея.

Напомним, Петербург будет праздновать 200-летие великого писателя 11 ноября 2021 года. Новое здание музея Достоевского расположится западнее дома 9/27 в Кузнечном переулке и будет примыкать к уже существующему музею.