Петербург откажется от шведского брига Tre Kronor во время следующих «Алых парусов»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с делегацией из Таллина в Смольном заявил, что в 2019 году во время «Алых парусов» в акваторию Невы выйдет российский парусник. Об этом сообщает 78.ru.

По словам чиновника, в Петербургу построили свой большой парусник и теперь город сможет отказаться от аренды шведского брига.

Впервые «Алые паруса» провели в Ленинграде 27 июня 1968 года. Шведский бриг Tre Kronor, который именуется еще Парусником мира, поскольку строился на деньги волонтеров со всего света.

Шведский корабль участвует в главном празднике выпускников с 2009 года. До этого в разные годы под алыми парусами ходили шхуна «Юный балтиец», учебный корабль «Мир» и воссозданный первый корабль Балтийского флота «Штандарт». Выбор в пользу шведов, в итоге, был обсуловлен хорошей маневренностью парусника (что крайне важно в условиях невской акватории), а также внушительными габаритами, придающими нужный градус торжественности всему мероприятию.