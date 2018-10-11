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Фото дня: неопознанный горящий объект в небе над Петербургом

Утром 11 октября жители Приморского района Санкт-Петербурга наблюдали в воздухе неопознанный горящий объект.

Несмотря на густой туман, который накрыл  Петербург утром 11 октября, жители Приморского района смогли наблюдать в небе над городом неопознанный горящий объект. Его фотографии и видео выложили в соцсети. 

В комментариях пользователи предположили, что это может быть метеорит илидаже лучи солнца, которые пробились сквозь туман и осветили инверсионный след от самолета.

Как пишет «Фонтанка», примерно в это же время жители Коломяг и района рядом с метро «Удельная» пожаловались на запах битума и дымку в воздухе. В региональном управлении МЧС рассказали, что в северной части города не было каких-либо возгораний.


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Комментарии (1)

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  • Дмитрий Ефременко 11 окт., 2018
    Путин падал

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