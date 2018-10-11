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В Петербурге активисты разрезали Конституцию РФ как картину Бэнкси

Около здания Конституционного суда на Сенатской площади активисты движения «Время» установили картину «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Это повторение инсталляции британского граффитиста Бэнкси - во время аукциона Sotheby’s его картина «Девочка с шаром» после продажи была изрезана автоматическим шредером. Художник заранее установил устройство в раму.

«Механизм исчезновения и попрания главного закона страны был запущен властью много лет назад, и сегодня от нашей Конституции практически ничего не осталось. Стабильность Конституции — залог законности режима, устойчивости государственной и правовой организации. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — написали участники движения «Время».

Напомним, покупатель отдал за работу Бэнкси 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Художник выложил в сеть видео о том, как он готовил свою работу к самоуничтожению.

Действия граффитиста произвели сильное впечатление на общественность и в сети начали выкладывать инсталляции, в которых похожим образом уничтожают шедевры мировой живописи (конечно же репродукции). 

Дело дошло даже до клубней картофеля, который с помощью шредера превратили в картофель фри. 


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