В Петербурге активисты разрезали Конституцию РФ как картину Бэнкси

Около здания Конституционного суда на Сенатской площади активисты движения «Время» установили картину «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Это повторение инсталляции британского граффитиста Бэнкси - во время аукциона Sotheby’s его картина «Девочка с шаром» после продажи была изрезана автоматическим шредером. Художник заранее установил устройство в раму.

«Механизм исчезновения и попрания главного закона страны был запущен властью много лет назад, и сегодня от нашей Конституции практически ничего не осталось. Стабильность Конституции — залог законности режима, устойчивости государственной и правовой организации. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — написали участники движения «Время».