Уикенд в Петербурге с 11 по 14 октября
Райан Гослинг высаживается на Луну, в «Манеже» продлена выставка-спектакль Могучего «Жить вечно», Pharaoh презентует новый альбом, а Мак Демарко впервые выступает в Петербурге – рассказываем, как провести последние в этом году теплые выходные в городе.
с 11октября
«Человек на Луне» / First Man
Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.
Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.
с 11октября
«Мэнди» / Mandy
Экспериментальный хоррор в кровавых тонах с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.
Экспериментальный хоррор в кровавых тонах с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.
с 11октября
«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie
Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.
Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.
с 11октября
«Без меня»
Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.
Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.
с 11октября
«Экстаз» / Climax
Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии.
Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии.
с 11октября
«Гофманиада»
Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.
Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.
11-14октября
кинотеатр «Аврора»
Фестиваль кино Северных стран
В Петербурге покажут восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Среди них: байопик писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру Карлсона и Пеппи Длинный Чулок, и исландская драма о сотрудниках шахты «Зимние братья», получившая приз на фестивале в Локарно.
В Петербурге покажут восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Среди них: байопик писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру Карлсона и Пеппи Длинный Чулок, и исландская драма о сотрудниках шахты «Зимние братья», получившая приз на фестивале в Локарно.
до 14октября
KGallery
Выставка «На своем месте»
Последние выходные в KGallery можно увидеть выставку Анатолия Белкина, приуроченную к его юбилею. «На своем месте» – это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.
Последние выходные в KGallery можно увидеть выставку Анатолия Белкина, приуроченную к его юбилею. «На своем месте» – это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.
до 15октября
Выставка «Хранить вечно»
Из-за небывалого ажиотажа «Манеж» продлил работу мультимедийной выставки «Хранить вечно», посвященной истории четырех пригородных музеев: «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» с начала XX века до конца блокады Ленинграда. Это мультимедийный проект на стыке жанров – и спектакль, и видеоинсталляция. Проводником-гидом по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ и победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.
Из-за небывалого ажиотажа «Манеж» продлил работу мультимедийной выставки «Хранить вечно», посвященной истории четырех пригородных музеев: «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» с начала XX века до конца блокады Ленинграда. Это мультимедийный проект на стыке жанров – и спектакль, и видеоинсталляция. Проводником-гидом по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ и победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.
11-13октября
Фестиваль «Балтийский дом»
Театр «Балтийский дом» приготовил в этом году сильную программу международного фестиваля своего имени. В четверг в его рамках можно увидеть спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, а в пятницу и субботу – «То, что проходит мимо» международного театра Амстердама.
Театр «Балтийский дом» приготовил в этом году сильную программу международного фестиваля своего имени. В четверг в его рамках можно увидеть спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, а в пятницу и субботу – «То, что проходит мимо» международного театра Амстердама.
11октября
20:00
клуб «Космонавт»
Концерт Софи Эллис-Бекстор
Британская дива и любительница России возвращается в Петербург – с полюбившимися хитами и новым синглом Love Is You.
Британская дива и любительница России возвращается в Петербург – с полюбившимися хитами и новым синглом Love Is You.
12-18октября
«Росфото»
Выставка «Курсистка – имя нарицательное»
Выставка об истоках отечественного феминизма, открывающаяся в «Росфото» 12 октября, приурочена к 140-летию женского высшего образования в России. Фотографии, предметы одежды и быта расскажут о первых женщинах, получивших образование и знаменитых Бестужевских курсах. Выставка нетипична для «Росфото»: помимо снимков, в залах обещают показать одежду и вещи, связанные с бытом женщины конца XIX – начала XX века. Судьбу бестужевок зритель проследит в контексте главных потрясений эпохи — революции и Первой мировой.
Выставка об истоках отечественного феминизма, открывающаяся в «Росфото» 12 октября, приурочена к 140-летию женского высшего образования в России. Фотографии, предметы одежды и быта расскажут о первых женщинах, получивших образование и знаменитых Бестужевских курсах. Выставка нетипична для «Росфото»: помимо снимков, в залах обещают показать одежду и вещи, связанные с бытом женщины конца XIX – начала XX века. Судьбу бестужевок зритель проследит в контексте главных потрясений эпохи — революции и Первой мировой.
12октября
20:00
Порт Севкабель
Медиа-перформанс «ОМ» Олега Кулика
Синтетическая мистерия в «Порт Севкабель» с участием легенды московского акционизма 1990-х Олега Кулика, а также мультифункциональной ресторанной команды «ОПГ Добрых Дел», симфонического оркестра, который исполнит произведения Филиппа Гласса, Леонида Десятникова, Галины Уствольской. По словам куратора Лизы Савиной, цель перформанса – «изменить стереотип восприятия академической музыки и рассказать о месте человека в эпоху нового гуманизма».
Синтетическая мистерия в «Порт Севкабель» с участием легенды московского акционизма 1990-х Олега Кулика, а также мультифункциональной ресторанной команды «ОПГ Добрых Дел», симфонического оркестра, который исполнит произведения Филиппа Гласса, Леонида Десятникова, Галины Уствольской. По словам куратора Лизы Савиной, цель перформанса – «изменить стереотип восприятия академической музыки и рассказать о месте человека в эпоху нового гуманизма».
13-14октября
Порт Севкабель
Маркет у моря
В одном из главных новых городских пространств пройдет двухдневный маркет: на нем соберутся местные дизайнеры, мастера ручной работы и локальные производители продуктов. Можно будет купить предметы интерьера, одежду, аксессуары, парфюмерию, косметику, книги, игрушки, сладости, мед и фрукты.
В одном из главных новых городских пространств пройдет двухдневный маркет: на нем соберутся местные дизайнеры, мастера ручной работы и локальные производители продуктов. Можно будет купить предметы интерьера, одежду, аксессуары, парфюмерию, косметику, книги, игрушки, сладости, мед и фрукты.
13октября
19:00
клуб A2
Концерт Pharaoh
Предводитель рэп-когорты Dead Dynasty и герой октябрьского номера «Собака.ru» даст большой сольный концерт в Петербурге, на котором представит свой новый альбом «Phuneral». Два трека для него Фараон записал при участии луареата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.
Предводитель рэп-когорты Dead Dynasty и герой октябрьского номера «Собака.ru» даст большой сольный концерт в Петербурге, на котором представит свой новый альбом «Phuneral». Два трека для него Фараон записал при участии луареата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.
13, 15октября
20:00, 02:00
место
Вечеринка Go Blank
В клубе Blank все выходные – торжество петербургской сцены, местные диджеи будут играть здесь 30 часов без перерыва. Среди выступающих: резиденты Roots United El, Hoopa, Shutta и Eostra, а также Иван Логос, Blain, Serotonin Crisis, Andrey Kaptsan и многие другие.
В клубе Blank все выходные – торжество петербургской сцены, местные диджеи будут играть здесь 30 часов без перерыва. Среди выступающих: резиденты Roots United El, Hoopa, Shutta и Eostra, а также Иван Логос, Blain, Serotonin Crisis, Andrey Kaptsan и многие другие.
14октября
20:00
клуб «Космонавт»
Концерт Мака Демарко
В Петербурге выступит один из самых узнаваемых инди-музыкантов современности канадец Мак Демарко. Его расслабленные и ироничные песни в духе 1970-х в нашем городе можно будет услышать впервые.
В Петербурге выступит один из самых узнаваемых инди-музыкантов современности канадец Мак Демарко. Его расслабленные и ироничные песни в духе 1970-х в нашем городе можно будет услышать впервые.
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