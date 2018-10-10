18+

Уикенд в Петербурге с 11 по 14 октября

Райан Гослинг высаживается на Луну, в «Манеже» продлена выставка-спектакль Могучего «Жить вечно», Pharaoh презентует новый альбом, а Мак Демарко впервые выступает в Петербурге – рассказываем, как провести последние в этом году теплые выходные в городе.

Пт 12 октября Сб 13 октября Вс 14 октября

 

с 11октября

«Человек на Луне» / First Man

Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.

с 11октября

«Мэнди» / Mandy

Экспериментальный хоррор в кровавых тонах с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.

с 11октября

«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie

Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.

с 11октября

«Без меня»

Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.

с 11октября

«Экстаз» / Climax

Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии.

с 11октября

«Гофманиада»

Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.

11-14октября

кинотеатр «Аврора»

Фестиваль кино Северных стран

В Петербурге покажут восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Среди них: байопик писательницы Астрид Линдгрен, подарившей миру Карлсона и Пеппи Длинный Чулок, и исландская драма о сотрудниках шахты «Зимние братья», получившая приз на фестивале в Локарно.

до 14октября

KGallery

Выставка «На своем месте»

Последние выходные в KGallery можно увидеть выставку Анатолия Белкина, приуроченную к его юбилею. «На своем месте» – это увлекательная графическая история из жизни незнакомок: серия состоит из 47 постановочных фотографий и 26 рисунков.

до 15октября

Выставка «Хранить вечно»

Из-за небывалого ажиотажа «Манеж» продлил работу мультимедийной выставки «Хранить вечно», посвященной истории четырех пригородных музеев: «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» с начала XX века до конца блокады Ленинграда. Это мультимедийный проект на стыке жанров – и спектакль, и видеоинсталляция. Проводником-гидом по минувшему веку станет девочка, которую озвучила Алиса Фрейндлих. Поставил перфоманс худрук БДТ и победитель «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий, а за художественную концепцию отвечала обладатель премий «Золотая маска», «Инновация», один из авторов концепции Нового Пространства Театра Наций Вера Мартынов. Музыку написал Владимир Раннев.

11-13октября

Фестиваль «Балтийский дом»

Театр «Балтийский дом» приготовил в этом году сильную программу международного фестиваля своего имени. В четверг в его рамках можно увидеть спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, а в пятницу и субботу – «То, что проходит мимо» международного театра Амстердама.

11октября

20:00

клуб «Космонавт»

Концерт Софи Эллис-Бекстор

Британская дива и любительница России возвращается в Петербург – с полюбившимися хитами и новым синглом Love Is You.

 

12-18октября

«Росфото»

Выставка «Курсистка – имя нарицательное»

Выставка об истоках отечественного феминизма, открывающаяся в «Росфото» 12 октября, приурочена к 140-летию женского высшего образования в России. Фотографии, предметы одежды и быта расскажут о первых женщинах, получивших образование и знаменитых Бестужевских курсах. Выставка нетипична для «Росфото»: помимо снимков, в залах обещают показать одежду и вещи, связанные с бытом женщины конца XIX – начала XX века. Судьбу бестужевок зритель проследит в контексте главных потрясений эпохи — революции и Первой мировой.

12октября

20:00

Порт Севкабель

Медиа-перформанс «ОМ» Олега Кулика

Синтетическая мистерия в «Порт Севкабель» с участием легенды московского акционизма 1990-х Олега Кулика, а также мультифункциональной ресторанной команды «ОПГ Добрых Дел», симфонического оркестра, который исполнит произведения Филиппа Гласса, Леонида Десятникова, Галины Уствольской. По словам куратора Лизы Савиной, цель перформанса – «изменить стереотип восприятия академической музыки и рассказать о месте человека в эпоху нового гуманизма».

 

13-14октября

Порт Севкабель

Маркет у моря

В одном из главных новых городских пространств пройдет двухдневный маркет: на нем соберутся местные дизайнеры, мастера ручной работы и локальные производители продуктов. Можно будет купить предметы интерьера, одежду, аксессуары, парфюмерию, косметику, книги, игрушки, сладости, мед и фрукты.

13октября

19:00

клуб A2

Концерт Pharaoh

Предводитель рэп-когорты Dead Dynasty и герой октябрьского номера «Собака.ru» даст большой сольный концерт в Петербурге, на котором представит свой новый альбом «Phuneral». Два трека для него Фараон записал при участии луареата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

13, 15октября

20:00, 02:00

место

Вечеринка Go Blank

В клубе Blank все выходные – торжество петербургской сцены, местные диджеи будут играть здесь 30 часов без перерыва. Среди выступающих: резиденты Roots United El, Hoopa, Shutta и Eostra, а также Иван Логос, Blain, Serotonin Crisis, Andrey Kaptsan и многие другие.

 

14октября

20:00

клуб «Космонавт»

Концерт Мака Демарко

В Петербурге выступит один из самых узнаваемых инди-музыкантов современности канадец Мак Демарко. Его расслабленные и ироничные песни в духе 1970-х в нашем городе можно будет услышать впервые.
Комментарии (0)
Автор: andrey
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров