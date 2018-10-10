В Петербурге появилась тепловая карта цен на жилье

Портал Сервис «Яндекс.Недвижимость» нарисовал интерактивные тепловые карты цен на квартиры в Петербурге. В зависимости от стоимости жилья районы города окрашены в различные цвета.

Аналитики портала проанализировали объявления на сайтах недвижимости за последний год, поделили Петербург на участки 500 на 500 метров и для каждого определили медианное значение цены за квадратный метр.

Красным цветом обозначены самые дорогие районы Петербурга, желтый показывает среднюю стоимость,а зеленый - самые дешевые районы. Самое дорогое жилье (бордовый цвет) традиционно продается на Крестовском острове - средняя стоимость квартир в 20-30 млн рублей, и это даже дороже чем в исторических домах в центре города.

Самое дешевое жилье можно приобрести в располагается в Красном Селе, Ломоносове и Колпине. При этом высокая стоимость жилья не всегда означает высокую плату за аренду: в некоторых районах квартиры стоят дорого, а сдаются по средней цене на рынке