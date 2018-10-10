Под Петербургом построят два завода для производства топлива из мусора

В настоящее время главной экоугрозой Петербурга является полигон «Красный Бор». Он находится в 30 км от города и уже скопил 2 млн тонн токсичных отходов.Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала "Собака.Ru" том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.

Сейчас в Петербурге уже работает частный платный раздельный сбор мусора – за каждую сданную пластиковую или картонную упаковку дают по 50 копеек. Основатель этого проекта Никита Парфенов рассказал о своих целях и первых итогах работы.

Не только Парфенов занимается раздельным сбором мусора. Активистка Ольга Громашева рассказала, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.